Queremos a la Semana Santa de Puerto Real: Un valor desapercibido

El tema que traigo a la palestra, es un asunto, que los medios de comunicación y la sociedad en general, reducen en centrar todo en Sevilla y las vacaciones.

Sin desmerecer en nada a la madre y maestra, quiero avalar la diversidad y valores de nuestra Semana Santa en casi la totalidad de localidades.

Escribo como cristiano, que se hizo cofrade, con la experiencia de ser 9 años de Hermano Mayor, o sea administrador temporal, de una corporación de más de 350 años. Esto es asumir y acompañar problemas, con la satisfacción de la grandeza y el servicio en las cofradías.

Las Hermandades y Cofradías actúan en una triple esfera: la cristiana o espiritual, la cultural-folclórico andaluza y la tradicional, todas forman un todo, que viene de siglos en muchos casos.

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Así, hoy en día, hay que valorar la labor solidaria o caritativa, que realizan las hermandades y cofradías, según sus posibilidades, además señalando que no solamente es en el compartí en lo económico sino también en otras facetas humanas como es el escuchar y el acompañar. Esa labor callada, que no es noticia ni debe de serlo, existe en las Hermandades y Cofradías de Puerto Real. Esto salió más a la luz en la dolorosa pandemia del covid, pero en silencio sigue existiendo. Realizando una labor educativa con grupos jóvenes de valores y principios tan denostados en la sociedad moderna actual, también de acompañamiento y de crear espacios sanos distintos alternativos a los generales de nuestra sociedad.

También hay que señalar los aspectos de mantenimiento de un patrimonio artístico, que va desde imágenes de La Roldana, insigne escultora del barroco andaluz (Luisa Ignacia Roldán Villavicencio bautizada en Sevilla el 8 de septiembre de 1652), autora de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, bendecida y puesta al culto el 6 de julio de 1688, de la Venerable Hermandad Sacramental y Real Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de la Soledad, Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y San Francisco de Paula.

Otro detalle patrimonial importante es el paso de misterio de la Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Presentación al Pueblo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Salud, que data de 1964, de los talleres de orfebrería de Juan Angulo de Lucena, Córdoba, fundado en el siglo XIX y que prosiguen en la actualidad con su actividad artesanal.

El arraigo histórico de una corporación, que ya celebró el 475 aniversario de su fundación, la Antigua y Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Aguas y Buen Viaje y Nuestra Señora de la Amargura. La cofradía más antigua de la Diócesis de Cádiz.

Pero también el contraste de la realidad actual, el comienzo de una nueva Hermandad, la más joven de la localidad, la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza de la barriada de Río San Pedro. Nació con fuerza y es hoy una realidad cristiana y cofrade, con importante grupo joven, que con mucho esfuerzo está construyendo un patrimonio relevante, como es su Cristo del Amor, talla moderna, pero con una gran impronta emocional y escultórica de Fernando José Aguado Hernández, natural de Sevilla, nacido el 28 de abril de 1979, escuela moderna sevillana de Juan Manuel Miñarro López.

Son unos ejemplos, que podría seguir con cada una de las Hermandades y Cofradías de Puerto Real, pero que para no hacer este artículo muy prolijo termino aqui.

Lanzo una pregunta, estos valores de Puerto Real ¿lo conocen los vecinos y vecinas de la localidad?, ¿se han puesto en valor suficientemente fuera de Puerto Real?.

Esto que he descrito son señas propias, que se añaden al conjunto íntegro de nuestra identidad e historia, por encima del carácter espiritual, que es para mí y para muchos de los ciudadanos. Debemos de estar orgulloso de lo nuestro, de lo andaluz y puertorealeño, un sentimiento que comienza en el sentido y admiración de lo barroco y que llega a nuestra época.

Sé que esto no es compartido desde algunos sacerdotes hasta los ofendidos por todo lo que tiene vinculación con la cultura católica. Espero que nadie se sienta atacado u ofendido.

Me gustaría simplemente que sirviera de reflexión para que QUERAMOS LA SEMANA SANTA DE PUERTO REAL y divulguemos fuera del territorio local sus valores, como hacen otras localidades vecinas de nuestra comarca, SUPEREMOS QUE PASE DESAPERCIBIDA.