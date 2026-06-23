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martes, 23 junio, 2026
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Comienza la campaña de desinsectación del alcantarillado público

Redacción
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La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Puerto Real informa del inicio, el próximo martes 23 de junio, de la campaña anual de desinsectación del alcantarillado público en el municipio.

Esta actuación, incluida dentro de las labores periódicas de control de plagas, tiene como objetivo prevenir la proliferación de insectos y mejorar las condiciones sanitarias en la red de saneamiento.

Los trabajos se llevarán a cabo de forma progresiva por todo el término municipal, avanzando por distintos sectores hasta finales del mes de julio. El calendario previsto contempla una duración aproximada hasta el 28 de julio, si bien las fechas podrán experimentar ajustes en función del desarrollo de la campaña y de las condiciones operativas.

La intervención comenzará en la barriada Río San Pedro los días 23 y 24 de junio, para continuar posteriormente por zonas como Marina de la Bahía, Gallinero, Jarcia y el entorno de 512 viviendas. A partir del 30 de junio, los trabajos se centrarán en el centro histórico, prolongándose durante varios días de principios de julio.

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En las semanas siguientes, la campaña se extenderá a barriadas como Nueva Andalucía, Ciudad Jardín y Miramar, así como a Casines y los distintos polígonos industriales del municipio. La última fase llegará a núcleos como Barrio de Jarana, Meadero de la Reina y El Marquesado.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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