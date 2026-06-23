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martes, 23 junio, 2026
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Resuelto el VIII Concurso de Pintura ‘Diego González Andrades’

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha dado a conocer el fallo del VIII Concurso de Pintura al Aire Libre ‘Pintor Diego González Andrades’, celebrado el sábado 20 de junio. El jurado ha resuelto los premios en sus dos categorías.

En la categoría B, dirigida a participantes adultos, el primer premio, dotado con 900 euros, ha recaído en Francisco Luna Galván. El segundo premio, de 500 euros, ha sido para Eduardo Gómez Query, mientras que el tercero, de 400 euros, ha correspondido a Enrique Cabanillas Pizarro.

El jurado ha concedido además un premio especial a la categoría ‘Mejor artista local’, dotado con 250 euros, que ha sido para José Enrique Izco Reina.

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En la categoría A, reservada a menores de hasta 14 años, el primer premio ha sido para María Isabel Vigo Martínez. El segundo ha recaído en Alejandra Burgos Fernández, y el tercero, en Mencía Coda Castañeda. Los galardones infantiles consisten en cheques regalo para material artístico.

El jurado ha estado compuesto por Jonathan de Beas, presidente del colectivo La Máquina Creativa; Juan Luis Rincón, ilustrador local; Charo López, integrante de La Máquina Creativa; y María del Mar Alcedo, técnica del área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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