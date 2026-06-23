Quince artistas de Puerto Real retratan la Villa en la segunda edición de «The Puertorrealeñer»

Puerto Real inauguró el pasado 20 de junio en la Plaza de Jesús la segunda edición de «The Puertorrealeñer», una muestra de 15 portadas realizadas por 15 artistas puertorrealeños organizada por el colectivo La Máquina Creativa que rinden homenaje a la Villa inspirándose en la estética de la revista estadounidense The New Yorker.

La exposición puede visitarse hasta el 3 de julio y se incluye dentro de las actividades organizadas con motivo del Día de la Villa 2026.

Cada uno de los participantes ha aportado su propia mirada sobre Puerto Real, dando lugar a 15 puntos de vista distintos sobre la identidad de la localidad. Las piezas funcionan como postales independientes que abarcan desde la tradición hasta la arquitectura, desde las vivencias populares hasta los recuerdos en sepia, y desde los paisajes inmateriales del municipio hasta episodios cotidianos de su gente.

PUBLICIDAD

Según los artistas, el objetivo de la muestra es poner color a momentos de la historia de Puerto Real y rostro a personajes emblemáticos de la localidad. Cada cartel propone una lectura distinta del pasado y el presente de la Villa, con la vista puesta en su futuro.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real