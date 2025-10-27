AxSí Puerto Real pide «atención urgente» a los vecinos afectados por las obras del Centro Comercial Trocadero Park

Una representación de Andalucía Por Sí en Puerto Real, encabezada por su portavoz, Alfredo Fernández, ha visitado en los últimos días a los vecinos de Marina de la Bahía que se están viendo afectados por las obras del centro comercial ‘Trocadero Park’.

Los andalucistas han atendido a un grupo de vecinos que han contactado con la formación política por «los incumplimientos de las promesas que el Equipo de Gobierno de Aurora Salvador comprometió con los vecinos, como rebajes de acerado que no se han realizado, o la ausencia de un alumbrado público adicional en la calle Temporal como contemplaba el proyecto inicial».

Desde AxSí se lamenta que «el Gobierno Municipal se haya desentendido completamente de estos vecinos que están reclamando que haya un equilibrio y una coordinación entre la actividad comercial y la vida diaria de los vecinos de la zona, algo que es fundamental para la necesaria integración del nuevo parque comercial con la zona residencial».

Como Alfredo Fernández expuso, «sabemos que es un proyecto que los partidos de la Confluencia votaron en contra estando en la oposición en el anterior mandato, se opusieron frontalmente, y ahora no solo lo asumen y defienden en un episodio más de cambio de discurso si no que hacen oídos sordos a las necesidades de los vecinos a los que les prometieron una obra que dista mucho de la realidad».

«Los vecinos de la zona esperan con miedo la llegada de las primeras aguas, ya que saben de buena mano que no se le ha dado alternativa al sumidero natural que suponía el descampado de calle Temporal para las aguas pluviales; por lo que provocará inundaciones dado que el agua buscará salida por cualquier otro lado, sabiendo que GEN no ha resuelto aún el compromiso de que se haría en el mes de septiembre una nueva canalización. Estamos viendo venir que el Ayuntamiento va a recepcionar unas obras que de antemano se ven los desperfectos que existen, y no solo en el entorno urbano, si no también dentro de las viviendas que están sufriendo de grietas y desperfectos culpa de los movimientos de tierras que siguen sufriendo», asevera el portavoz de la formación andalucista.

El partido ha puesto de manifiesto algunos aspectos que «confrontan con la necesidad real y la lógica ciudadana. Alcorques donde los árboles han sido arrancados y no repuestos, señalética confusa e incluso tapada con árboles; todo un despropósito del que los vecinos no encuentran en el Gobierno Municipal una mano tendida que solucione sus problemas, a pesar de que se le ha insistido en varias ocasiones», explicaba el edil.

Por todo ello, desde el grupo de Andalucía Por Sí, solicitan a Aurora Salvador y al concejal de Urbanismo, José Montilla, «mayor atención en la zona, y que cumpla con la palabra dada a los vecinos de Marina de la Bahía, solucionando los problemas ocasionados por el sufrimiento de unas obras que vienen soportando con mucha paciencia».

Finalmente, Alfredo Fernández dejó claro que «estamos a favor de este proyecto como no podía ser menos, al igual que los vecinos, pero lo que no podemos permitir es que todo ello pase por crear problemas que lejos de solucionarse, quedan en el olvido y se dé la callada por respuesta».

FUENTE: AxSí Puerto Real