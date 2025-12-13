Barroso culpa al Ayuntamiento de los cortes de agua y apunta a un «exceso de presión»

José Antonio Barroso ha ofrecido este viernes una comparecencia en la que ha cargado contra el Ayuntamiento de Puerto Real por la gestión de los recientes cortes de suministro que han dejado “a miles de ciudadanos durante casi cuatro días sin agua”. El exalcalde ha rechazado que “nadie tenga la culpa”, en alusión a declaraciones municipales difundidas estos días, y ha señalado directamente a la administración local como “propietaria al 100%” de la red de abastecimiento, además de atribuir “un grado de responsabilidad” a la empresa gestora.

Durante su intervención, Barroso ha asegurado que su explicación “no es una opinión”, sino una “información contrastable”, elaborada —según ha dicho— a partir de su conocimiento del municipio y de aportaciones técnicas, incluyendo profesionales “de fuera de Puerto Real” con experiencia en infraestructuras de agua.

Su tesis: una maniobra de presión “estresó” la red

Barroso ha situado el origen del problema en una incidencia previa, en marzo de 2025, cuando —según su relato— se produjo una situación anómala vinculada al abastecimiento desde la zona del Porvenir y una válvula “que lleva más de 30 años sin servicio”. A partir de ahí, ha sostenido que, al recurrir a esa conexión como alternativa, “alguien decide” aumentar la presión por encima de la habitual.

En ese punto, el exregidor ha afirmado que Puerto Real trabaja en condiciones normales con una presión media de “cinco o seis atmósferas” y que el incremento habría provocado que “saltaran manguitos”, se desplazaran uniones y se multiplicaran roturas en diferentes puntos. “Ese exceso de presión ha estresado la totalidad de la red”, ha remarcado, defendiendo que esa sería la razón de que las averías se hayan repetido en cascada durante los últimos días.

Barroso ha añadido que el Ayuntamiento “debe saber” quién tomó esa decisión y ha apuntado también al Consorcio como organismo que podría aclarar lo sucedido, aunque ha dicho estar convencido de que “nadie del Consorcio” habría autorizado “semejante barbaridad”.

“No es por la vejez de la red”

Frente a la explicación de la “obsolescencia” o la antigüedad como causa principal, Barroso ha negado que el problema se deba simplemente a que “la red es vieja”, y ha defendido que el patrón de zonas afectadas encajaría mejor con su hipótesis de la sobrepresión. Ha asegurado que hay áreas que no habrían sufrido ese “estrés” y que, por tanto, no tendrían los mismos riesgos en el futuro inmediato, mientras que en los barrios alimentados por la línea alternativa “van a seguir produciéndose afectaciones de todo tipo” porque resulta “imposible” prever “cuándo y cómo” volverán a aparecer roturas.

Propuestas: repuestos, respuesta rápida y “mallar” la red

En el tramo final, Barroso ha planteado una batería de medidas para reducir el impacto de nuevas incidencias: aumentar de forma notable el stock de repuestos vinculados al abastecimiento, reforzar la logística de actuación y disponer de un “servicio permanente de atención rápida” con maquinaria capaz de intervenir “inmediatamente” cuando se produzcan interrupciones.

Además, ha defendido una reorganización técnica de la red para sectorizarla: “crear una malla” con válvulas en intersecciones que permita aislar tramos concretos cuando haya una rotura y evitar que el corte afecte a grandes áreas de la ciudad.

Críticas a la gestión y mensaje político

Más allá del análisis técnico, Barroso ha dibujado un escenario de deterioro general en servicios municipales y ha llamado a que el Ayuntamiento ofrezca “una explicación plausible” en lugar de “inventar razones”. También ha reclamado a la oposición que “tienda la mano” al gobierno local para afrontar el problema “entre todos” y trasladar “una imagen de solvencia”.

Preguntado por una posible vuelta a la política municipal, Barroso ha reconocido que percibe “presión” ciudadana y ha dejado abierta la puerta a tomar una decisión en función de lo que demande la población de cara al próximo ciclo electoral, aunque ha insistido en que su intervención responde, principalmente, a un “requerimiento” de vecinos que le han pedido que dé su opinión públicamente.