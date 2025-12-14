José Antonio Barroso: «Aurora Salvador no sería rival para mí»

El exalcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, ha dejado abierta la puerta a una posible vuelta a la política municipal y ha asegurado que, en caso de presentarse a las próximas elecciones locales, la actual alcaldesa, Aurora Salvador, “no sería su rival”. Así lo ha manifestado durante una comparecencia pública en la que ha abordado distintos asuntos de actualidad municipal.
Barroso ha afirmado que no tiene tomada ninguna decisión, pero ha reconocido que en los últimos tiempos percibe una “presión continuada de la ciudadanía” que le pide que vuelva a implicarse de manera activa. “Si esto se convierte en una práctica habitual y los ciudadanos me dicen que por qué no lo intento, probablemente atienda”, ha señalado, recordando que el próximo ciclo electoral está “a poco más de un año y medio”.
“No tiene nivel para confrontar conmigo”
En sus declaraciones, el exregidor ha sido especialmente contundente al referirse a la alcaldesa. Barroso ha reconocido las “virtudes personales” de Aurora Salvador, pero ha afirmado que, en el plano político y de gestión, “no tiene nivel para confrontar conmigo”, apuntando a la diferencia de experiencia y conocimiento institucional.
Según ha explicado, ese desequilibrio le obligaría incluso a “ser lo suficientemente respetuoso y cuidadoso” para no dar la sensación de que un eventual debate se resolviera por una “diferencia abismal” de bagaje político. “No tendría que esforzarme en ganar un debate”, ha llegado a afirmar.
Experiencia y autocrítica
Barroso también ha hecho una reflexión personal sobre su etapa al frente del Ayuntamiento y sobre los años posteriores, asegurando que ese tiempo le ha servido para mejorar en las formas, aunque mantiene intacto —según ha dicho— su compromiso político con Puerto Real. “Sigo siendo igual de firme en lo ideológico, pero he aprendido a relativizar y a tender puentes”, ha manifestado.
En ese sentido, ha defendido que, si decidiera presentarse de nuevo, lo haría convencido de contar con un respaldo ciudadano “lo suficientemente mayoritario” como para gobernar sin bloqueos y con una mayoría clara.
Un mensaje más allá del gobierno local
El exalcalde ha extendido sus críticas también a la oposición municipal, a la que ha reprochado caer en la descalificación sin ofrecer explicaciones ni soluciones concretas. Barroso ha abogado por una oposición “útil” y por un clima político que permita afrontar los problemas del municipio de manera conjunta.
Finalmente, ha insistido en que su intervención pública no responde a una estrategia cerrada, sino a un compromiso personal con la ciudad. “Si doy este paso será porque la ciudadanía lo demanda”, ha concluido, dejando en manos de ese posible respaldo su futuro político inmediato.