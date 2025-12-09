Puerto Real activa el Plan de Emergencia Municipal ante más de 48 horas sin agua

Puerto Real afronta este lunes su tercer día consecutivo de problemas en el suministro de agua potable. Miles de vecinos de las barriadas de Casines, Ciudad Jardín, Miramar, Plaza de la Paz y Cruz de la Degollada continúan sin servicio desde la madrugada del sábado al domingo, en una de las incidencias más prolongadas de los últimos años.

La falta de avances definitivos en la reparación ha llevado al Ayuntamiento a activar el Plan de Emergencia Municipal en nivel 1, movilizando a todos los recursos disponibles: 112, Bomberos, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y diversas áreas municipales.

Dispositivo especial para garantizar agua y servicios básicos

El plan contempla la apertura de instalaciones públicas para que la ciudadanía pueda ** abastecerse y asearse**:

Centro Cívico Ciudad Abierta

Caseta Municipal

Complejo Deportivo Paco Gallego

Además, el Consistorio distribuirá garrafas de agua potable en los centros educativos afectados, que mantienen por ahora la actividad docente. La continuidad de las clases dependerá de la evaluación de la Delegación de Educación si la incidencia se prolonga. El Centro de Salud de Casines funciona con normalidad gracias a un depósito propio.

El operativo incluye también atención prioritaria a personas mayores, dependientes y enfermos, uno de los colectivos más afectados por la falta de suministro.

GEN trabaja para incorporar un camión cisterna certificado a lo largo del día, un proceso que exige análisis previos para garantizar la potabilidad del agua.

Tres averías y una red antigua que provoca un “efecto dominó”

Según ha detallado la empresa suministradora, el origen del problema se encuentra en el profundo deterioro de la red principal, lo que ha provocado una cadena de roturas:

Primera avería en La Degollada, a la altura del kiosco-bar Oca. Segunda rotura en la rotonda de La Degollada con calle Cedro. Una tercera incidencia cerca de calle La Línea.

GEN señala que cuando una de las roturas es controlada, la presión ejercida sobre el resto del sistema envejecido provoca nuevas fracturas, un efecto dominó que ha dificultado los trabajos y prolongado los plazos.

Un sistema obsoleto y difícil de reparar

Los técnicos señalan varios factores que complican la resolución:

Fugas no visibles que pueden mantenerse durante meses.

Materiales y diámetros antiguos , incompatibles con los estándares actuales.

Fragilidad estructural , que provoca nuevas roturas durante la intervención.

Necesidad de cortes prolongados para sustituir tramos completos.

Desabastecimiento en supermercados

La prolongada falta de suministro ha generado también tensiones en la distribución. En varios supermercados de la localidad se agotaron ayer garrafas y botellas de agua, obligando a muchos vecinos a desplazarse a otras zonas para abastecerse.

El Ayuntamiento pide calma mientras continúa la reparación

El Consistorio ha pedido “comprensión” a la ciudadanía y asegura que se trabaja “sin descanso” para devolver la normalidad cuanto antes. Tanto el Ayuntamiento como GEN continuarán informando a través de los canales oficiales.

Desde Puerto Real Hoy, seguiremos de cerca la evolución de esta situación que mantiene en vilo a parte del municipio.

Llegada de un camión cisterna

Un camión cisterna con capacidad para 25 metros cúbicos de agua potable ha llegado a Puerto Real alrededor de las tres de la tarde de hoy, procedente de Málaga, para paliar la falta de suministro que afecta a varias zonas del municipio debido a averías en la red.

El vehículo, que cuenta con todas las garantías sanitarias para el consumo humano, realizó su recarga inicial en Las Canteras, junto a la caseta municipal. A lo largo de la tarde, el camión se irá localizando en diferentes puntos estratégicos con el objetivo de facilitar el acceso a los vecinos y vecinas afectados que necesiten agua para uso doméstico y alimentario.

1ª LOCALIZACIÓN: Calle Vejer confluencia con calle Castellar, hasta las siete de la tarde.

2ª LOCALIZACIÓN: Avenida 14 de abril confluencia con calle Mujeres Libres, de siete de la tarde a doce de la noche.

Estas localizaciones contarán con personal incluido en el Plan de Emergencia para atender a los afectados.

Advertencia municipal sobre recipientes

Ante la afluencia de ciudadanos, el Ayuntamiento de Puerto Real ha emitido una advertencia urgente a la población. Se ha detectado que algunas personas están acudiendo a llenar garrafas que previamente han contenido gasolina u otros elementos no alimentarios. Se hace saber que para consumo o uso alimentario se utilicen únicamente recipientes adecuados, con el fin de evitar cualquier riesgo de infección o contaminación que pueda comprometer la salud pública.

Se recomienda a las personas afectadas acudir con recipientes apropiados y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar que el suministro de emergencia se realice con la máxima seguridad e higiene.