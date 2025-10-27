Puerto Real avanza en las gestiones para mejorar su estación de tren

El teniente de alcaldesa delegado de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, ha mantenido una reunión con Jesús Santos Lozano, Jefe de Línea del Núcleo de Cercanías de Cádiz, durante una visita a la estación de trenes de Puerto Real.
El objetivo: concretar las actuaciones que Renfe llevará a cabo en los próximos meses para mejorar el estado de las infraestructuras ferroviarias del municipio.
“Hemos cumplido con nuestra obligación de trasladar las necesidades de mejora que reivindica la ciudadanía de Puerto Real, y nos alegramos de haber recibido buenas respuestas”, ha señalado Montilla, destacando el esfuerzo constante del Ayuntamiento para lograr avances en esta materia.
Entre las primeras intervenciones previstas se encuentran:
- Sustitución de las escaleras (primer semestre de 2026)
- Reparación de ascensor
- Refuerzo de la iluminación antes de finalizar 2025
Además, Renfe trabaja en un proyecto de remodelación integral que incluirá:
- Mejoras de accesibilidad
- Renovación de fachada y pintado
- Instalación de iluminación LED
- Sustitución de ascensores
Por su parte, Adif iniciará los estudios necesarios para solucionar las filtraciones detectadas en la infraestructura.
Las actuaciones también se extenderán a la estación de Las Aletas, donde se llevará a cabo:
- Reparación urgente del asfaltado exterior
- Elaboración de un plan de reforma para mejorar el alumbrado interior y exterior, aumentando la eficiencia energética
El Ayuntamiento de Puerto Real ha valorado positivamente la reunión y la predisposición de Renfe para atender las necesidades planteadas. Para el equipo de gobierno liderado por Aurora Salvador, estas mejoras son fundamentales, ya que no se puede fomentar el uso del transporte público mientras las estaciones se encuentren en condiciones que dificultan su accesibilidad y comodidad.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real