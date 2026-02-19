13 C
Puerto Real
jueves, 19 febrero, 2026
‘Las Manos de Cádiz’, ‘Los Mojigangas’ y ‘La pandilla inclusiva’, primeros premios del COAC de Puerto Real 2026

El Teatro Principal acogió anoche la última de las sesiones del COAC 2026 de Puerto Real en la categoría de adultos. Las agrupaciones participantes ofrecieron un espectáculo lleno de ingenio, humor y crítica que culminó con el esperado fallo del jurado.

Los premios otorgados en la presente edición han sido los siguientes:

Comparsas:
1º ‘Las Manos de Cádiz’.
2º ‘La Conexión’.

Chirigotas:
1º ‘Los Mojigangas’.
2º ‘La esperanza nunca se pierde’.
3º ‘Los Ken, una chirigota en deconstrucción’.

Cuartetos:
1º ‘La Pandilla Inclusiva’.
2º ‘Que Vengan’.

El jurado estuvo presidido por José Manuel Acosta Gaviño, acompañado por los vocales: Joaquín Gómez Orellana, Miguel Velázquez Delgado y Juan Carlos Tubio Bocalandro actuando como secretaria Maite Mateos Rodríguez.

En la primera sesión de semifinales, celebrada en la tarde/noche del martes 17 de febrero, el Concurso acogió la entrega del Piñón Honorífico por parte de la Asociación de Damas de la Feria de Puerto Real Isabel de Castilla a Fernando Díaz Candón, ‘Fernandito’, reconocido por su larga trayectoria carnavalesca y su destacada labor social. El público disfrutó también del tradicional tanguillo de las piñoneras y piñoneros, interpretado este año por representantes de los socios, antiguos reyes, la reina actual y la junta directiva.

Finalizado el COAC el Carnaval comenzará a vivirse en las calles a partir de este jueves tras el Pregón que, a partir de las ocho de la tarde, ofrecerá José Ramón de Castro, ‘Ramoni’, en la carpa de la Plaza Rafael Alberti.

Acto que incluirá la imposición del Plumero de Oro a Ramón González ‘Chispa’, por su dedicación a las agrupaciones del Carnaval puertorrealeño. Tras el Pregón actuarán el cuarteto del Gago ‘Que no vengan’ y de la comparsa de Jesús Bienvenido ‘DSAD3’.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real 

