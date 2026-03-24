Aurora Salvador recibe en el Consistorio al alumnado francés de intercambio en el IES Virgen del Carmen

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha recibido este viernes en el Ayuntamiento a un grupo de 19 alumnos y alumnas de 4º de ESO del instituto STAM de Saint André de Cubzac (Francia), que se encuentran estos días en la localidad dentro de un programa de intercambio con el IES Virgen del Carmen.

Durante el encuentro, la alcaldesa ha podido conversar con el alumnado sobre la historia, las tradiciones y la vida cotidiana de Puerto Real, intercambiando impresiones sobre las costumbres locales y la importancia de conocer otras culturas a través de este tipo de experiencias educativas.

El grupo francés llegó a la localidad el martes 17 de marzo y permaneció hasta el sábado 21, realizando diversas actividades tanto en Puerto Real como en otras ciudades, entre ellas visitas a Cádiz y Sevilla.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real