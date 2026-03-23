Puerto Real acogerá el Campeonato de Andalucía de Media Maratón de Piraguas el 28 de marzo

La Playa del Río San Pedro y el Parque Metropolitano de los Toruños y La Algaida serán el escenario del Campeonato de Andalucía de Media Maratón de Piraguas, una cita deportiva de primer nivel que vuelve a Puerto Real el 28 de marzo de 2026, casi una década después de su última celebración en la localidad en 2017.

La Federación Andaluza de Piragüismo, organizadora del evento, ha apostado de nuevo por este enclave natural único, que combina un entorno seguro, accesible y con un recorrido mixto de agua y playa especialmente atractivo para el desarrollo de esta modalidad. Bruno Temiño, secretario general de la Federación, explicó que la competición forma parte del calendario oficial de la temporada 2026 y será la tercera prueba del XXIII Ranking Andaluz.

Según los datos de participación de ediciones anteriores, se prevé la asistencia de alrededor de 500 deportistas procedentes de toda Andalucía, abarcando categorías que van desde Prebenjamín hasta Veteranos, lo que convertirá la jornada en una auténtica fiesta del piragüismo andaluz.

Además de su carácter competitivo, este campeonato servirá como preparación clave para los palistas andaluces que participarán en el Campeonato de España de Media Maratón de Piraguas, convirtiéndose en un test fundamental de cara al certamen nacional.

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El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real que a través de la concejala de Deportes, Virginia Mena, ha mostrado su satisfacción por recuperar una prueba de estas características y volver a situar a la localidad en el centro de la actividad deportiva regional.

En representación del Parque Metropolitano, Pepe Carmona, agradecía a la Federación seguir confiando en este espacio que el próximo octubre acogerá también una nueva edición del Piragüa Cross. El técnico subrayó, que la lámina de agua del parque de los Toruños y La Algaida es uno de los elementos más atractivos del parque destacando que «iniciativas como las de la la Federación Andaluza de Piragüismo están logrando que la gente se reconozca con la actividad deportiva en el Río San Pedro».

La cita, que se desarrollará de 9:30 a 15:30 horas, será un gran espectáculo para deportistas, clubes y público asistente, en un entorno natural de enorme valor dentro de la Bahía de Cádiz. Desde la organización se invita a la ciudadanía a acercarse y disfrutar de ella.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real