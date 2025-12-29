11.9 C
Puerto Real
lunes, 29 diciembre, 2025
Puerto Real dará la bienvenida a 2026 con una Gran Fiesta de Año Nuevo

El Ayuntamiento de Puerto Real celebrará la llegada de 2026 con una nueva Fiesta de Año Nuevo, que tendrá lugar la madrugada del día 1 de enero en la carpa municipal instalada en la Plaza Poeta Rafael Alberti, a partir de las 00:30 horas.

La cita, incluida en la programación navideña, ofrecerá música en directo de Alldara Show y la animación de DJ Chato, prolongándose la fiesta hasta las 6.00 horas.

La orquesta Alldara Show, con raíces en Puerto Real, ofrecerá un repertorio variado y pensado para todos los públicos, combinando temas actuales con clásicos populares. Tras su actuación, DJ Chato mantendrá el ambiente festivo con una selección musical para cerrar la fiesta.

Durante la celebración se habilitará un Punto Violeta, un espacio de información, acompañamiento y atención dirigido a la prevención de la violencia machista y sexual, que busca garantizar que todas las personas puedan disfrutar de la noche con tranquilidad y respeto.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

