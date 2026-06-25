 La ‘Carrera de Pepe’ regresa este domingo con su edición número XVII

Puerto Real acogerá el próximo domingo 28 de junio la XVII edición de la Carrera Popular ‘Memorial José Martínez Alonso’, conocida tradicionalmente como ‘La Carrera de Pepe’, una cita ya consolidada en el calendario deportivo local y provincial.

La prueba está organizada por el servicio municipal de Deportes con la colaboración del CD Maratón Puerto Real, Club de Atletismo Puerto Real, Club Triatlón Puerto Real, Club de Tenis y Diputación de Cádiz, y rinde homenaje a José Martínez Alonso, un atleta de gran prestigio vinculado al Club de Atletismo local, destacando por sus múltiples participaciones en competiciones a nivel local, provincial, regional y nacional.

La Carrera de Pepe se ha convertido en un referente dentro del deporte popular de la localidad, fomentando la participación ciudadana y el deporte para todos. La organización prevé la asistencia de más de 400 corredores y corredoras, que recorrerán un circuito urbano de aproximadamente 7,6 kilómetros, trazado por el Paseo Marítimo y distintas calles del casco urbano.

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La prueba principal dará comienzo a las 10:00 horas, con salida y meta en las inmediaciones del Centro Cultural Rosa Butler. La recogida de dorsales se realizará previamente, desde las 8:00 horas, en los alrededores de este mismo enclave.

Tras la prueba reina, se celebrarán las tradicionales carreras de categorías base en el Paseo Marítimo, dirigidas a jóvenes y niños de diferentes edades: juveniles, cadetes, infantiles, alevines, benjamines, así como las categorías más pequeñas denominadas ‘pitufos’ y ‘pañales’. Los recorridos en estas categorías oscilarán entre los 100 y 1.500 metros.

Con motivo de la celebración de la carrera, se informa a la ciudadanía de que el tráfico permanecerá cortado en el casco urbano, especialmente en calle Nueva y calle de la Plaza, así como en el entorno del Paseo Marítimo, desde las 9:00 hasta aproximadamente las 11:30 horas.

Desde la organización se solicita la colaboración del público, recomendando que se sitúe en los márgenes de las vías para facilitar el paso de las personas que participan.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real