Antonio Domínguez afronta un mandato histórico al frente del Consejo de Hermandades de Puerto Real

La Iglesia Prioral de San Sebastián volvió a ser escenario este sábado de un momento histórico para la vida cofrade de la Villa. El Consejo Local de Hermandades y Cofradías celebró la toma de posesión de su nueva Junta Permanente, que volverá a estar presidida por Antonio Domínguez Romero, revalidado en el cargo tras contar con la confianza de los Hermanos Mayores y la aprobación del Obispado de Cádiz y Ceuta.

El acto, enmarcado en una solemne eucaristía presidida por el arcipreste de Puerto Real, Jesús José García Cornejo, reunió a representantes de todas las corporaciones penitenciales y de gloria, además de numerosos fieles que no quisieron perderse esta cita cargada de simbolismo.

Tras la lectura oficial del nombramiento, la nueva Junta realizó el tradicional juramento de cargo y recibió sus medallas en el altar mayor, como signo de compromiso con la labor que ahora emprenden.

Una Junta con experiencia y renovación

Junto a Domínguez, que encara ya su cuarto mandato consecutivo, la nueva Junta Permanente queda formada por:

José Manuel Ramos , vicepresidente

, vicepresidente Rosario Bustos , secretaria

, secretaria David Belizón , tesorero

, tesorero Juan Manuel Díaz , vocal de Formación

, vocal de Formación Lourdes Osiel , vocal de Juventud

, vocal de Juventud Francisco Javier Sánchez , vocal de Caridad

, vocal de Caridad Sebastián Almagro, vocal de Glorias y Protocolo

El mandato más largo de la historia

Con esta renovación, Antonio Domínguez se convierte en el presidente con mayor continuidad en la historia del Consejo. Son ya nueve los años que lleva al frente de la institución, a los que ahora sumará otros cuatro. Incluso su segundo mandato tuvo una prórroga de un año debido a la pandemia, lo que convierte su trayectoria en un hito sin precedentes en la vida cofrade puertorrealeña.

El nuevo equipo afronta ahora el reto de seguir fortaleciendo la unión entre hermandades y potenciar la vida religiosa y cultural en la localidad, con la vista puesta en la Semana Santa y en las distintas celebraciones de gloria que marcan el calendario cofrade de Puerto Real.