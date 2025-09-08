17.4 C
Puerto Real
ADIF realizará una inversión para renovar y mejorar el túnel del soterramiento en Puerto Real

Entrada de la Estación de Puerto Real.
Puerto Real contará con una inversión clave para mejorar la seguridad y modernizar el transporte ferroviario. Adif ha anunciado que destinará cerca de 5,5 millones de euros a obras de renovación en dos túneles estratégicos de la línea de ancho convencional Alcázar de San Juan-Cádiz, entre ellos el túnel Nº2 de Puerto Real, según ha informado la entidad pública en una nota de prensa.

Un túnel esencial para el tráfico ferroviario en la Bahía de Cádiz

El túnel de Puerto Real, con una longitud de 868 metros y situado entre los puntos kilométricos 132/891 y 133/759, conecta las estaciones de Puerto de Santa María y Cádiz. Esta infraestructura resulta esencial, ya que por ella circulan todos los servicios ferroviarios que acceden a la capital gaditana, desde trenes de cercanías hasta media y larga distancia.

Las obras previstas contemplan actuaciones de impermeabilización, drenaje y revestimiento estructural, con el objetivo de reforzar sus características funcionales y garantizar un mayor nivel de seguridad para los usuarios.

Conservación del ferrocarril convencional

Estas actuaciones forman parte de la estrategia de Adif para invertir en la conservación y renovación del ferrocarril convencional, mejorando así la fiabilidad de las infraestructuras y su adaptación a las necesidades actuales.

Desde la entidad destacan que esta inversión responde también al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto el ODS 9, que impulsa la creación de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Financiación europea

Tal y como recoge la nota de prensa, las obras podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa operativo destinado a fomentar infraestructuras modernas y sostenibles en la Unión Europea.

