El Ayuntamiento contrata el suministro de materiales de construcción para la brigada de mantenimiento por un periodo de tres años

El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente un contrato de suministros de materiales de construcción a la empresa puertorrealeña Hermanos García Pavón e Hijos, radicada en el polígono Tres Caminos.

En este contrato, que entra en vigor en el mes de octubre, se regula el suministro ordinario de material de obra y elementos metálicos para dotar a la brigada de mantenimiento de los elementos necesarios para realizar sus funciones, siempre encaminadas a conservar y reparar los espacios públicos como calles, edificios municipales o colegios públicos.

Con el fin de tener el suministro de materiales durante un plazo que permita programar las actuaciones, la duración del contrato será de 3 años. Durante este periodo la empresa deberá entregar el material requerido, para lo cual resulta una ventaja el hecho de que sea una empresa local.

El contrato se ha dividido en dos lotes, ya que el suministro incluye dos familias distintas de materiales. El lote 1 consta de materiales de albañilería, áridos, cementos o prefabricados, mientras que el 2 son elementos metálicos vinculados a la construcción, concretamente hierro, uno de los más empleados en sus diversas formas.

Mientras que el lote 1 se ha adjudicado por 135.000 euros, el de elementos metálicos tiene un coste de 45.000 euros. En total 180.000 euros.

El responsable municipal del mantenimiento urbano, Antonio Gil, espera que con este contrato “la llegada de material no sea un inconveniente en el ritmo de las actuaciones de reparación de calles, colegios o edificios, con lo cual ahorramos tiempo y minimizamos costes”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real