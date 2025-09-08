17.4 C
Puerto Real
martes, 9 septiembre, 2025
spot_img
InicioLocal

El Ayuntamiento contrata el suministro de materiales de construcción para la brigada de mantenimiento por un periodo de tres años

Redacción
By Redacción
0
63

El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente un contrato de suministros de materiales de construcción a la empresa puertorrealeña Hermanos García Pavón e Hijos, radicada en el polígono Tres Caminos.

En este contrato, que entra en vigor en el mes de octubre, se regula el suministro ordinario de material de obra y elementos metálicos para dotar a la brigada de mantenimiento de los elementos necesarios para realizar sus funciones, siempre encaminadas a conservar y reparar los espacios públicos como calles, edificios municipales o colegios públicos.

Con el fin de tener el suministro de materiales durante un plazo que permita programar las actuaciones, la duración del contrato será de 3 años. Durante este periodo la empresa deberá entregar el material requerido, para lo cual resulta una ventaja el hecho de que sea una empresa local.

El contrato se ha dividido en dos lotes, ya que el suministro incluye dos familias distintas de materiales. El lote 1 consta de materiales de albañilería, áridos, cementos o prefabricados, mientras que el 2 son elementos metálicos vinculados a la construcción, concretamente hierro, uno de los más empleados en sus diversas formas.

PUBLICIDAD

Mientras que el lote 1 se ha adjudicado por 135.000 euros, el de elementos metálicos tiene un coste de 45.000 euros. En total 180.000 euros.

El responsable municipal del mantenimiento urbano, Antonio Gil, espera que con este contrato “la llegada de material no sea un inconveniente en el ritmo de las actuaciones de reparación de calles, colegios o edificios, con lo cual ahorramos tiempo y minimizamos costes”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Antonio Domínguez afronta un mandato histórico al frente del Consejo de Hermandades de Puerto Real
Artículo siguiente
Vicente Fernández (PP): «Puerto Real ha vivido un curso político marcado por la parálisis, el desgobierno y la falta de rumbo»
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.