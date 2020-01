El diputado Provincial de AxSí, Miguel Molina, ha informado de que en el próximo pleno provincial su formación se interesará por la situación del denominado “Camino del Hospital” de Puerto Real.

Así, Molina recordó que en el mes de diciembre de 2018 el pleno de la Diputación debatió una propuesta relativa a la carretera existente entre el cruce de la A-408 y la rotonda de entrada al Hospital Universitario de Puerto Real donde convergen las carretas CA-3202 y CA-3203 de titularidad provincial.

El objetivo de esa iniciativa, recordó el portavoz de Andalucía Por Sí, era que esa vía “tenga las condiciones necesarias de mantenimiento y seguridad”. “He mantenido contactos con los representantes de nuestra formación en Puerto Real y he visto el estado de la vía y es más que lógico que estén preocupados por la situación en que se encuentra que a pesar de tener menos de un kilometro soporta un intenso tráfico, no solo del acceso de usuarios al Hospital sino de no usuarios que la utilizan como atajo para llegar hasta la localidad de Puerto Real”.

Además, tras mantener contactos con propietarios de la zona y con la dirección del Hospital en aquella fecha, Molina aseguró que “a día de hoy no nos consta que el gobierno provincial haya dado una respuesta a una demanda que asumió hace un año algo que debe hacer dado que la situación ha empeorado como consecuencia de que diariamente pasan cientos de usuarios del Hospital, además de ambulancias de urgencias y desplazamientos a consultas externas”.

Por ello, “estamos reclamando una respuesta de la Diputación para una solución definitiva en cumplimiento de los compromisos plenarios para aclarar las competencias sobre esta vía y que se pueda incorporar a la Red Provincial de Carreteras para mejorar los accesos al hospital y la conexión de las carreteras provinciales CA-3202 y CA-3203 con la A-408 que a su vez enlaza con la A-381 (Jerez – Los Barrios) y la A-4, para mejorar las condiciones de movilidad y de seguridad y por los propios servicios del hospital público”.

FUENTE: AxSí Cádiz

