Amaya espera un último esfuerzo de las administraciones para salvar la planta de Airbus Puerto Real

La Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha querido hacer balance de la reunión mantenida durante este jueves con el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde se habló del principal tema que preocupa a la localidad: el posible cierre de la planta de Airbus Puerto Real. “Me quedo con la parte positiva, la de no confrontación”, señaló Amaya sobre el encuentro.

“Me quedo con la apuesta de la Junta de Andalucía, en este caso de su presidente, de mantener abierta la planta de Puerto Real y el apoyo a su plantilla. No es momento de confrontaciones, réditos políticos. Es momento de aunar fuerzas y hacer frente común, y es ahí donde tenemos que estar todas las administraciones”, indicó.

La Regidora indicó que el apoyo no es necesario para “el Ayuntamiento de Puerto Real, ni Diputación de Cádiz, ni Junta de Andalucía ni Gobierno de España. El apoyo lo necesitan las trabajadoras y trabajadores de la planta de Airbus”. Por ello, Amaya entiende que “cada administración tiene que poner de su parte, no solo en sus competencias sino hasta donde puedan llegar. Evidentemente la Junta de Andalucía no puede comprar aviones, pero sí puede invertir en tecnología, formación y con fondos propios”.

“Exigimos, pedimos y rogamos que no se nos deje solos. Que en Puerto Real este posicionamiento positivo de apoyo al sector aeroespacial sea una realidad y vaya más allá de una propuesta en un pleno. Es posible, y sabemos que es así, salvar la planta”, expresó la Alcaldesa de Puerto Real.

Amaya insistió en que lo importante era el “frente común que deben hacer todas las administraciones, donde los grupos políticos quedan desplazados a un segundo lugar. Lo que prioriza son nuestros hombres y mujeres que luchan día a día por sus puestos de trabajo, no solo por mantenerlos sino para que no se deslocalice la industria en nuestra Bahía. Este es un paso más para dar solución de incertidumbre que nos consume por momentos”.

Por último, la Regidora espera “ese esfuerzo último para que la planta de Puerto Real siga abierta, tenga carga de trabajo y se le de una solución definitiva a la situación”.

Reunión por un “frente común”

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de su Alcaldesa, Elena Amaya, ha decidido convocar para el próximo lunes en el Centro Cultural de Puerto Real a las distintas administraciones y Alcaldes de la Bahía de Cádiz ante los difíciles momentos que atraviesa la factoría puertorrealeña de AIRBUS y el anuncio de su posible cierre, asimismo, se espera que acudan también representantes de los sindicatos (UGT y CCOO) y Comité de Empresa de la Factoría puertorrealeña para abordar este tema.

Apoyo de Susana Díaz

La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Susana Díaz, ha mantenido un encuentro con trabajadores de la factoría de Airbus Puerto Real (Cádiz) junto a la alcaldesa, Elena Amaya, en la Cámara andaluza en el que han coincidido reclamar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “mucho más esfuerzo, con sinceridad, claridad y contundencia” desde el Gobierno de la Junta para evitar el cierre de la factoría.

Junto a las parlamentarias gaditanas Noelia Ruiz y Araceli Maese, el portavoz adjunto del Grupo Socialista Manuel Jiménez Barrios ha acompañado igualmente a Susana Díaz en la reunión con la plantilla de Airbus Puerto Real, tras defender una Proposición no de Ley aprobada en la Asamblea andaluza para reclamar al Gobierno andaluz “implicación y empuje” para con el sector aeroespacial andaluz mediante la culminación del plan estratégico que va con dos años de retraso, así como la participación en el Aerofondo con 33 millones de euros, junto al Gobierno de España y el propio sector, según ha informado el PSOE por medio de una nota.

Con la aprobación plenaria de cuatro de los cinco bloques de la iniciativa socialista, la Cámara autonómica dijo no al cierre de la planta gaditana.

