Alegría en el PP de Puerto Real por la “solidaridad y apoyo” de Moreno a los trabajadores de Airbus

El Presidente del PP de Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido expresar la alegría de todo su partido en Puerto Real tras la recepción que tuvo lugar este jueves entre el Presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los miembros del Comité de Empresa de Airbus Puerto Real.

“Juanma Moreno ha demostrado que no es un político que se esconde ante los problemas y diciendo la verdad, cosa que no hacen todos y todas las políticas, pues nuestro Presidente cuando dijo que la compañía iba a cerrar la fábrica, dijo la verdad de lo que se sabía, que la idea tomada desde la empresa que habían señalado a la factoría de Puerto Real, y desde el Gobierno y el PSOE tenían, toda la información antes ,pero se han preocupado más en callar y en mentir que en decir la verdad”, señaló Fernández.

“Juanma Moreno mostró su preocupación por la factoría y las repercusiones en toda la bahía, son trabajadores y son familias no son meros números, no como el PSOE donde en el Congreso en una Proposición no de Ley, se preocupaban por la factoría de Getafe, quizás si en vez de haber elecciones en la Comunidad de Madrid y se llegue a inaugurar con el rey Felipe, Pedro Sánchez fueran las elecciones en Andalucía, quizás se habría mostrado más interés y se hubiera hechos un contrato para asegurar que la factoría no se toca”, recuerda.

Vicente Fernández considera impresentable “que el Delegado del Gobierno ordeno a la policía impedir que los sindicalistas de Airbus de CGT salieran camino de Madrid en un autobús que tenían contratado y con algún salvoconducto, cuando el día anterior Cádiz estuvo cerrado por los dos puentes y estrangulada la autovía a San Fernando, con un colapso dentro de la ciudad. Está claro que este “Gobernador Civil” está a las órdenes del partido de Madrid u actúa de forma discriminatoria”.

Finalmente el dirigente popular indicó “lamento que la alcaldesa se apunte a ir a Sevilla a protestar, pero no se apunte a las protestas en Madrid, que no haya movido un dedo para impedir los problemas de la factoría, que no haya protestado por que el Grupo Socialista se preocupe por Getafe pero no por Puerto Real, y que no haya dicho nada por la Ministra que recibió y que tenía toda la información y vino a darnos coba. Juanma Moreno es un Presidente que dice la verdad aunque para algunos eso no sea muy político, lo cual es preferible a los mentirosos y mentirosas compulsivas”.

FUENTE: PP Puerto Real

