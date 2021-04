Adelante Puerto Real afirma que Amaya “ha perdido toda ética, moralidad e integridad”

Adelante Puerto Real ha querido salir al paso de la rueda de prensa convocada por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real tras el pasado pleno ordinario del mes de Abril. Unas palabras, en boca de la Alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, que no han sentado bien en el seno de la coalición de partidos formada por Izquierda Unida y Podemos Puerto Real. “Nos pesa hacerla, porque hay muchos problemas y temas muy serios en nuestro municipio que deberían ser la prioridad de todas y todos, y, no para temas de conducta y civismo que se deben esperar en un pleno”, afirman desde la formación.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Al escuchar las acusaciones de la señora Amaya, se puede corroborar cómo se muestra una visión totalmente desvirtuada, que, no sólo no se ajusta a la realidad, sino que la realidad que muestra es la contraria. La falta de respeto sistemática, cuestionando la honorabilidad de nuestros vecinos y vecinas, con insinuaciones implícitamente personales, carentes de todo decoro, en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, es un hecho que no vamos a tolerar. Todas estas actitudes nos obligan a manifestar que nuestra alcaldesa ha perdido toda ética, toda moralidad y toda integridad”, comentan.

Desde la coalición confirman que “estas afirmaciones no son puntos de vistas, ni apreciaciones subjetivas, interesadas o personales, son hechos concretos, objetivos y que pueden constatarse con las grabaciones de los Plenos. Disentir no es ir contra la democracia. No estar de acuerdo con el proceder y las palabras de Elena Amaya no es una actitud dictatorial. La Sra. Amaya, con sus palabras, pretende cercenar y coartar la libertad de expresión de nuestro grupo municipal. El debate político, es genuinamente lo que se espera en un pleno. La oposición está para ponerse al servicio de la ciudadanía, para debatir, para proponer, para contrastar ideas, para fiscalizar y para preguntar al equipo de gobierno en el ejercicio de sus funciones”.

Por otro lado, acusan a la Regidora y al equipo de gobierno de “obstaculizar todas nuestras acciones y no responder a nuestras preguntas no debe ser, como está ocurriendo, una de las labores fundamentales a realizar por nuestra alcaldesa, porque muestra, de este modo, la falta de transparencia en sus funciones. Lo que podrían entenderse como tácticas políticas, legítimas por otra parte, se han mostrado y demostrado como actitudes intolerantes, irrespetuosas y despectivas hacia nuestro grupo en el ejercicio democrático que debe presidir un Ayuntamiento”.

“Como representantes públicos, por supuesto, aceptamos nuestra libre exposición a la crítica, al ataque político. Y, todo ello, reforzado por el gran respeto y consideración que esta Institución nos produce, así como los votos de nuestros vecinos y vecinas, que han decidido quiénes deben ser sus representantes en este Consistorio. Pero ello, no es excusa para que la Sra. Amaya ejerza ese abuso de poder en todos los Plenos”, señalan.

“Por todo lo dicho, queda claro que no estamos para criticar la libre confrontación de ideas políticas. Por supuesto son todas respetables y con el libre derecho a ser escuchadas y defendidas por sus propios representantes, elegidos democráticamente por nuestro pueblo: Pero es nuestro deber decir BASTA YA. Ya no se trata de una falta de respeto hacia el resto de los miembros y grupos de la Corporación, sino una vulneración sistemática y continuada de los principios democráticos. Y, decimos BASTA YA en defensa de una Institución que no puede ser utilizada para pervertir sus principios”, prosiguen.

Desde Podemos e Izquierda Unida han instado a Elena Amaya “a que respete nuestra Libertad de Expresión (que es la libertad de expresión de la ciudadanía de Puerto Real, como sus legítimos representantes que somos), que permita el debate democrático y el derecho legítimo que como concejales de la oposición tenemos”.

FUENTE: Adelante Puerto Real

PUBLICIDAD