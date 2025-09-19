Alegría en los trabajadores de Navantia por «la vuelta a la construcción naval»

El astillero de Navantia en Puerto Real encara una nueva etapa con la adjudicación del contrato para el diseño y construcción de dos Buques de Acción Marítima (BAM). Un proyecto con un presupuesto de 716 millones de euros y un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo, lo que supondrá la generación de 2.000 empleos anuales entre directos, indirectos e inducidos.

El presidente del comité de empresa, Arturo Martínez (CSIF), ha valorado este anuncio como “la confirmación” de que el astillero “vuelva a la construcción naval como actividad principal”, una reclamación que el comité venía realizando “de manera reiterada” en los últimos años.

Retos y necesidades pendientes

Tras la autorización del Consejo de Ministros al inicio del expediente de contratación, Martínez subrayó que, más allá del nuevo contrato, “ahora hace falta arreglar la falta de mantenimiento, de inversiones y de empleo que ha sufrido este astillero en estos últimos años”. Según el representante sindical, el objetivo debe ser “prepararlo para utilizar sus instalaciones y capacidades de cara a los grandes retos estratégicos futuros que va a tener la construcción naval y la Armada Española”.

Tecnología de vanguardia en Puerto Real

Navantia ha explicado que la construcción se llevará a cabo en los astilleros de Puerto Real, dotados de altos niveles de automatización y tecnología avanzada. Parte de los trabajos se desarrollarán en el taller de bloques planos, equipado con una línea automatizada de última generación, actualmente en fase final de puesta en marcha. Esta línea, que se utilizará también en el programa Fleet Solid Support (FSS) del Reino Unido, comenzará a operar próximamente a pleno rendimiento.

Innovaciones de los nuevos BAM

Los dos nuevos Buques de Acción Marítima contarán con importantes mejoras tecnológicas:

Un sistema de combate actualizado.

Una nueva generación del Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP) .

Avances en sistemas de comunicaciones y navegación.

Sistemas de ciberseguridad de última generación.

Capacidad para la integración de vehículos no tripulados .

Nuevos espacios de trabajo, áreas médicas y mayor capacidad de alojamiento para la tripulación.

Según ha detallado la compañía, tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de la producción previsto para el primer semestre de 2027.

La construcción de estos dos buques supone un respaldo estratégico para Navantia Puerto Real, que ve así asegurada su continuidad en la primera línea de la industria naval española y europea.