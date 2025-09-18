El Pleno aprueba una financiación extraordinaria que se destinará a limpieza, cultura y mejora en las infraestructuras

El Pleno Extraordinario que se ha celebrado esta mañana ha aprobado un conjunto de modificaciones presupuestarias que permitirán invertir de forma inmediata en actuaciones prioritarias en el municipio, especialmente en limpieza viaria, infraestructuras y programación cultural y festiva.

Una de las principales medidas adoptadas ha sido la aprobación de una financiación superior a los 300.000 euros de maquinaria especializada, con el objetivo de mejorar de forma notable el estado de limpieza de las calles del municipio. Esta actuación supone casi duplicar la inversión actual en este ámbito durante el próximo trimestre.

Asimismo, esta modificación permitirá la contratación de personas para reforzar el servicio de limpieza viaria, que se hará a través de la bolsa de empleo que mantiene la empresa pública GEN.

El primer teniente de alcaldesa y resposable de los recursos económicos, ha reconocido que “el estado de la limpieza en la ciudad no es siempre el adecuado y nos preocupa mucho esta situación, provocada en parte por la escasez de recursos. Con esta financiación extraordinaria, podremos llevar a cabo una planificación intensiva que se va a notar en la ciudad”.

PUBLICIDAD

Además, se ha aprobado financiación para mejoras inmediatas en infraestructuras, como el asfaltado completo de la calle Aries. Del mismo modo, se contempla un paquete de inversiones en otros puntos del municipio que contribuirán a mejorar la seguridad y accesibilidad urbana.

En el ámbito de la cultura y las fiestas, esta financiación permitirá reforzar la programación de los próximos meses, compensando así las limitaciones vividas durante el verano y reafirmando el compromiso del gobierno local con la dinamización social y cultural de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real