Vicente Fernández (PP): «Los hechos callan los bulos interesados en el Río San Pedro»

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha salido al paso de los rumores sobre el supuesto cierre del centro de salud de la barriada de Río San Pedro. Según ha afirmado, “la realidad de los hechos acallan los bulos interesados de los profetas del miedo”, defendiendo que el consultorio no solo permanece abierto, sino que ha incrementado su plantilla y seguirá reforzándose en los próximos meses.

«La sanidad pública se defiende con hechos»

En declaraciones difundidas por el PP, Fernández subrayó que “la sanidad pública andaluza se defiende con hechos, no alarmando a los vecinos y vecinas con bulos”. El dirigente popular aseguró que la reapertura del horario de tarde y la incorporación de nuevos médicos evidencian que el centro “no se cierra, como se dijo, sino que se mejora y se mejorará”.

El portavoz recordó además que los cierres parciales durante el verano se deben a los derechos de los sanitarios a disfrutar de sus vacaciones, a la falta de personal en las bolsas de trabajo y al derecho de los profesionales a rechazar plazas ofertadas, “problemas que se pueden dar en cualquier centro de trabajo”.

Críticas a la oposición y comparación con gobiernos anteriores

Fernández defendió la gestión sanitaria del actual Gobierno andaluz de Juanma Moreno, señalando que durante décadas de mandatos socialistas “se firmaron convenios con empresas privadas de salud” y que el actual Ejecutivo está incrementando inversiones y personal. “Acaso quien comenzó con los convenios con las empresas privadas de salud no fue Juanma Moreno, sino los anteriores 40 años del PSOE”, recalcó.

El portavoz popular acusó de “hipocresía” a quienes protestan en defensa de la sanidad pública mientras recurren al sistema privado en su vida personal: “Gritan una cosa, pero ellos son clientes de la otra”.

Además, vinculó la falta de recursos en Andalucía con decisiones políticas del Gobierno central: “Hace falta dinero en Andalucía desde los tiempos del régimen anterior, donde se invertía en Catalunya y Euskadi, y ahora con los siete escaños de Puigdemont en el Congreso”.

Reproches a la alcaldesa de Puerto Real

En la recta final de su intervención, Vicente Fernández reprochó a la alcaldesa, Aurora Salvador, “la falta de lealtad institucional” por no desmentir públicamente el rumor sobre el cierre del centro pese a haber recibido la confirmación de la Delegación Territorial de Salud.

Según Fernández, Salvador “no salió dando la información verídica que tenía, tranquilizando a la ciudadanía, sin embargo sí fue a la concentración” que se mantuvo tras la desmentida oficial. A su juicio, la regidora “quizás buscaba votos” en lugar de priorizar proyectos sanitarios, como la cesión de un local para rehabilitación que la delegación territorial había aceptado y que, finalmente, se destinó a una asociación.

El dirigente concluyó señalando que, aunque “en lo personal cae muy bien”, la alcaldesa “cada día se parece más a su jefa de Sumar en Madrid, Yolanda Díaz”.