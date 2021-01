Adelante Puerto Real pedirá al Pleno que se ponga en marcha la Ley de Bioclimatización de colegios en Puerto Real

El grupo municipal de Podemos e Izquierda Unida llevará al próximo Pleno del mes de febrero una moción solicitando que se ponga en marcha y se cumpla la ley de bioclimatización en los centros educativos de Puerto Real.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Las condiciones a las que se enfrenta tanto el alumnado como el personal docente en nuestros centros educativos son lamentables tanto por el frio que están soportando ahora como por el excesivo calor que soportan en otras épocas del año, con ventanas y puertas abiertas para cumplir con el protocolo COVID-19”, señalan desde la coalición de izquierdas.

Según Adelante Puerto Real, “la Junta de Andalucía no ha sido previsora al no haber implementado ya la ley con la crisis climática en la que estamos inmersos y parece no inmutarse antes las escenas que se ven a diario que más bien parecen sacadas de una España empobrecida, triste y con olor a naftalina. No es de recibo en pleno siglo XXI ver a niños asistiendo al colegio con mantas y enseres porque no pueden soportar las temperaturas de sus aulas. ¿Creen acaso que es fácil concentrarse y aprender cuando se está tiritando de frío, o cuando luego llega el verano y el estrés térmico muchas veces los hace hasta desfallecer?”.

“Es muy fácil desde un despacho perfectamente climatizado en temperatura y humedad dejar de tomar decisiones políticas rápidas, esperando no sabemos qué. Quizás crean que el problema se va a arreglar sólo o quizás es que nuestros gobernantes no sean conscientes de la verdadera realidad que a diario sufren nuestros niños y niñas y sus maestros y profesores en las aulas”, insisten.

Por todo ello, desde Adelante se exige “a La Junta de Andalucía que ponga en marcha ya la Ley de bioclimatización. Nuestras Ampas, que han subvencionado medios mecánicos contra la COVID-19 necesitan líneas de ayudas, así como los ayuntamientos que han de hacer frente a gastos derivados de la pandemia en educación primaria. Nuestros centros necesitan más personal para poder reducir las ratios y minimizar el riesgo de contagios que aun teniendo las ventanas abiertas se están produciendo”.

“En definitiva, exigimos una escuela responsable para que la presencialidad, única medida que permite no aumentar la desigualdad, pueda ser efectiva, pero con dignidad”, finalizan.

FUENTE: Adelante Puerto Real.

PUBLICIDAD