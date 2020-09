El grupo municipal Adelante Puerto Real (Podemos – Izquierda Unida) ha mostrado su disconformidad con la postura de la Junta de Andalucía ante al licitación de la mayor parte de la gestión y servicios del Parque Metropolitano de Los Toruños y La Algaida, y su apoyo a la concentración convocada por Ecologistas en Acción.

“Simplemente no se entiende que se haya sacado a licitación la mayor parte de la gestión y servicios del Parque Metropolitano de los Toruños por el procedimiento de urgencia, toda vez que estos servicios se estaban llevando a cabo sin ningún problema conocido. Debemos poner en valor el modo de gestión que hasta ahora se ha venido desarrollando en el Parque de Los Toruños de cooperación del sector público y privado, buscando siempre el beneficio colectivo y el servicio público. Sería deseable alguna explicación al respecto. Especialmente si lo que pretende la Junta de Andalucía es sacar pecho de su enorme transparencia”, señalan.

“No se entiende que se haya realizado una inversión de cerca de un millón de euros de dinero público hace menos de un año, a cargo de los fondos ITI, en su mejora y mantenimiento y que ahora se externalicen los servicios de conservación, mantenimiento, limpieza, vigilancia y organización de actividades. Si, tal como se ha publicado, la intención de la actual Junta de Andalucía es acabar con los chiringuitos de la anterior, no se entiende que primero digan que se acaba con las encomiendas de gestión que impedían el control y la transparencia (por imperativo europeo) y que ahora se liciten los servicios mencionados por unos costes que dificultan bastante la leal competencia de empresas más pequeñas y especializadas. En todo caso, ahí sí que no hay control ni transparencia puesto que cada empresa hará lo que buenamente quiera”, añaden.

“Especialmente porque si de algo podía presumir el Parque de los Toruños era de una gestión magnífica de las actividades de dinamización, de técnicos comprometidos con el espacio que podían plantear, y de hecho planteaban, programas consistentes y duraderos, que, si bien se llevaban a cabo por parte de empresas externas a través de pequeños contratos, éstas debían responder a la dirección y gestión del parque. Empresas principalmente locales y de economía social por lo que el cuidado, mantenimiento y la dinamización del espacio se quedaba en las casas de los municipios de la Bahía. Porque la dinamización de un Espacio Natural Protegido debe servir, ante todo, para hacer educación ambiental y no ser un medio de beneficio empresarial. Porque una actividad rentable puede no ser sostenible y puede no estar al alcance de cualquiera y no será una empresa privada de las que puedan tener solvencia para presentarse a esta licitación la que defienda este derecho”, prosiguen.

“No podemos entender que se justifique la externalización de esos servicios por falta de medios propios de la administración pública porque, dado todo lo expuesto, sí que se parece mucho a una privatización. Los sucesivos gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía ya habían privatizado casi en su totalidad los servicios del Parque, ahora además lo empeoran aún más si cabe. Y, por último, pero no menos grave, no se entiende el uso de la perspectiva de género como una coletilla en el título de algunas de las licitaciones y no en otras. A no ser, claro está, que para la Junta de Andalucía solo sea eso; una coletilla. O sí se entiende todo: nos abocan a una gestión donde primará la rentabilización de las acciones a la protección del medio y de lo público, nos abocan a un lenguaje sin sentido, a la perversión de los términos (público, transparencia, género…) o eso pretenden. Pero en Podemos e Izquierda Unida nos encontrarán enfrente, porque creemos en la educación (también en la muy necesaria educación ambiental), porque defendemos lo público y sí, porque somos feministas (y esto, no es una coletilla)”, finalizan.

