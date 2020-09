El Partido Popular de Puerto Real ha querido dejar claro ante la opinión pública la postura del Partido Popular sobre este tema y en especial a los Vecinos del Río San Pedro ante la polémica surgida con el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida. Con una extensión de algo más de 1.000 hectáreas en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, este Parque pertenece a los términos municipales de Puerto Real y El Puerto de Santa María y está Integrado en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

En una nota de prensa, el representante de los Populares en Puerto Real ha señalado que:

El Partido Popular está comprometido con los parques naturales, y concretamente con el denominado de los Toruños, por ser una parte del patrimonio natural de nuestra comarca de la Bahía de Cádiz, y particularmente de Puerto Real, además de que su conservación y mantenimiento es un servicio público para los ciudadanos y ciudadanas. El Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida tiene una especial y singular relevancia por sus hábitats y especies, por lo cual incluso está protegido por las figuras internacionales de conservación -RAMSAR y ZEPA-además de por el ordenamiento jurídico estatal (central y autonómico). Es un derecho ciudadano el disfrute de este parque (entorno, paisajes, etc.) en todo aquello que no ponga en peligro la conservación. Diferenciamos lo público de lo privado, pues son las esferas en que se divide la sociedad civil. Así, lo público se orienta al interés general frente a lo privado, asociado a la obtención de intereses económicos y beneficios empresariales. Por tanto, está claro que la conservación y mantenimiento de un parque de estas características sólo puede ser público.

El dirigente popular Vicente Fernández indica que “los Toruños es un parque público, y toda declaración de que se privatiza es demagogia falsa, y realizar una cortina de humo de las que tantas vemos hoy en día. Es la moda de bulos -antes fake news– en vez de proponer soluciones a los problemas y buscar una buena gestión de lo público”

Vicente Fernández aclaró que “es muy curioso que lo que hizo el Gobierno de PSOE-IU en su gestión de los Toruños no se ha cambiado, simplemente que cuando acaban los plazos hay que volver a sacarlos para la adjudicación de los nuevos contratos. Lo único que ha cambiado es lo de la mayor inversión, que desde que está Juanma Moreno al frente de la Junta se está invirtiendo en este lugar, cuestión visible por los usuarios de las zonas de ocio de dicho parque. Se han renovado contratos para la limpieza, vigilancia, mantenimiento, etc. Si esto lo hacía el PSOE-IU, hasta hace un año y medio, y no era privatizar, porqué lo va a ser si lo hace el Partido Popular de Juanma Moreno. Es claramente una nueva mentira que trata de hacer una cortina de humo para que nadie se fije en que se están mejorando los servicios públicos de este parque”.

