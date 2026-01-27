Abierto el plazo de inscripción para la Muestra Local de baile por tanguillos

La delegación municipal de Cultura y Fiestas informa de la apertura, hasta el 6 de febrero, del plazo de inscripción para participar en la ‘Muestra local de baile por tanguillos’ del Carnaval 2026 que se celebrará el 20 de febrero, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de Jesús.

Podrán participar los alumnos y alumnas de las diferentes academias de la localidad así como quienes no pertenezcan a ninguna de estas asociaciones, en la modalidad de solistas, parejas o grupos, debiendo estar empadronados en Puerto Real.

Inscripciones en el Registro General del Ayuntamiento en cualquiera de las formas legalmente establecidas y preferentemente en la sede electrónica incluyendo una lista de los participantes ordenados por categorías y modalidades.

Categorías:

PUBLICIDAD

Alevines: hasta los 7 años.

Infantiles: de 8 a 12 años.

Juveniles: de 13 a 17 años.

Adultos: a partir de 18 años.

Cada categoría se subdivide en tres modalidades:

Solistas.

Parejas.

Grupos (de 3 a 12 componentes).

Solo se podrá participar en una modalidad.

Los participantes deberán presentar la música a bailar en una memoria USB, antes del cierre del plazo de inscripción. Se bailará la música del tanguillo de Cádiz, ajustándose a pasos y compases tradicionales.

Los participantes deberán ir vestidos de la manera tradicional en este tipo de bailes.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real