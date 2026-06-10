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Convocada una nueva edición del Rastrillo de coleccionismo, antigüedades y artesanía en la Plaza Almudena Grandes

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación de Comercio, que dirige la concejala Virginia Mena, ha convocado una nueva edición del Rastrillo de coleccionismo, antigüedades, artesanía y curiosidades para la temporada de verano 2026.

El objetivo de esta iniciativa es dinamizar la zona de ocio y restauración del municipio, especialmente el entorno del Paseo Marítimo y la plaza del Poeta Rafael Alberti, puntos clave de encuentro durante los meses estivales.

El Rastrillo se celebrará todos los viernes, desde el próximo 26 de junio hasta el 25 de septiembre, ambos inclusive, en horario de 20:00 a 01:00 horas, ofreciendo a lugareños y visitantes una atractiva propuesta de ocio basada en productos singulares, piezas únicas y artesanía local.

Las personas interesadas en participar podrán presentar sus solicitudes desde el 9 hasta el 19 de junio, a través de los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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