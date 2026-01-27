16.2 C
Puerto Real
jueves, 29 enero, 2026
El servicio de comedor escolar ubicado en el IMPRO se trasladará provisionalmente «para asegurar su normal funcionamiento»

El Ayuntamiento de Puerto Real está trabajando en estrecha coordinación con la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía para garantizar la continuidad del servicio de comedor escolar ubicado en el IMPRO.

Debido a las condiciones meteorológicas que se están registrando, se ha acordado trasladar de manera preventiva el servicio a una ubicación provisional, asegurando que el alumnado cuente con unas instalaciones seguras y adecuadas. Esta decisión ya ha sido comunicada a los padres y madres para su tranquilidad.

Actualmente, se está valorando la idoneidad de espacios como el CEIP Arquitecto Leoz, la Escuela Infantil Elvira Lindo o el Centro Cívico, con el objetivo de elegir la opción que ofrezca las mejores garantías para el servicio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

