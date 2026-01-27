Puerto Real celebrará el IV Circuito de Orientación Trofeo Villa de Puerto Real el 1 de febrero

Puerto Real volverá a convertirse el próximo 1 de febrero en punto de encuentro para la orientación deportiva con la celebración del IV Circuito de Orientación Trofeo Villa de Puerto Real.

La presentación del evento se ha llevado con la participación de la concejala de Deportes, Virginia Mena, y del presidente del Club Deportivo Surorientado, José Luis Rodríguez.

La cita deportiva se desarrollará en tres parajes representativos del entorno natural de la localidad: El Almendral, la Pinaleta de Derqui y los Barreros. Cada zona ofrecerá características distintas que pondrán a prueba la capacidad técnica y de orientación de las personas participantes. La Pinaleta de Derqui presenta un recorrido más adehesado, el Almendral concentrará las pruebas de mayor distancia y los Barreros supondrán un reto añadido por su desnivel y relieve irregular.

La carrera comenzará a las 10:30 horas con una charla explicativa sobre la modalidad, que combina la habilidad física con la lectura de mapas y la toma de decisiones. A diferencia de otras competiciones atléticas, las salidas serán escalonadas, con intervalos aproximados de un minuto entre participantes. El cierre de meta está previsto a las 13:30 horas y, si la climatología lo permite, a las 14:00 horas se celebrará la entrega de premios de la Liga Provincial 2025.

La prueba se desarrollará sobre un mapa revisado y actualizado, con circuitos pensados para ajustarse a distintos niveles de destreza y condición física. Esta planificación permitirá que tanto quienes se acercan por primera vez a la orientación como quienes ya acumulan experiencia puedan disfrutar de la jornada. Se ofrecerán recorridos de iniciación no competitivos, categorías adaptadas para deportistas con movilidad reducida y pruebas clasificadas por edades, con un planteamiento que combina deporte, aprendizaje y convivencia. Las inscripciones continúan abiertas hasta el miércoles por la noche mediante a través de la plataforma Control 200, en el código QR disponible en la web del club Surorientando y en la página de la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Orientación.

Rodríguez Súnico ha agradecido «el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Real, la Universidad de Cádiz, Cooperactiva y los patrocinadores que hacen posible la organización de esta cita».

Por su parte, Virginia Mena ha señalado que «Puerto Real se consolida como referente en pruebas deportivas que promueven la actividad física y el disfrute del entorno natural del municipio».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real