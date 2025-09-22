EPSUVI aprueba la venta de la parcela del Sancho Dávila

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Montilla, ha informado de que el Consejo de Administración de Epsuvi ha aprobado la puesta a la venta de la parcela del Campo de Fútbol, ubicada en una situación estratégica para el desarrollo urbanístico de Puerto Real y que ha sido valorada en 3.793.008,59 euros.

El reparto de la parcela es el siguiente:

220 viviendas : 110 de renta libre, 56 VPO y 54 viviendas sociales en alquiler asequible.

: 110 de renta libre, Equipamientos de uso terciario o comercial de 9 429 m²

Asimismo, también se ha aprobado la enajenación y puesta en el mercado de 12 plazas de garaje en Cruz de la Degollada.

Estas dos operaciones suponen un impulso económico para el municipio y una mejora de gestión del patrimonio público.

La de la parcela del Campo de Fútbol, porque va a dinamizar la construcción de viviendas, impulsar la oferta de VPO y favorecer nuevas actividades económicas. La operación de plazas de garaje, con un asequible precio de 10.087 euros por plaza, dará respuesta a la alta demanda de estacionamientos en la zona y poniendo en uso un activo público cuyo beneficio revertirá en la ciudadanía.

El concejal delegado de Urbanismo y vivienda subraya que estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia de aprovechamiento de los recursos municipales, “necesitamos avanzar en materia de vivienda, nuestro municipio soporta problemas habitacionales con alquileres elevados y escasez en la venta, por lo que este recurso supone una oportunidad para mitigar esta situación”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real