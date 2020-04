El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha realizado un comunicado donde pide que el Ayuntamiento de la localidad trate al Consejo Local de Hermandades y Cofradías “como lo hacen los demás Consistorios de la Bahía”.

“La alcaldesa ha querido congraciarse en estas fechas tan importantes para el mundo cofrade, como es el de la Semana Santa, que se ha visto este año con una tremenda decepción por la suspensión por esta tragedia que estamos pasando con el Coronavirus, con más de 13.000 fallecidos en toda España”.

En palabras de Fernández, “está bien que la regidora apoye a las hermandades y cofradías, pero llegar a decir que en septiembre hará una procesión magna -comunicado a través de un audio enviado a las Hermandades y Cofradías- es por querer correr demasiado”.

“Primero estamos todavía en tiempo de ver como dejan de producirse víctimas, que también hay en nuestra provincia, gracias a Dios pocas comparadas con otras ciudades, es en lo único que debemos pensar y ver qué medidas hay que seguir desarrollando”.

“Segundo, lanza como hecha una procesión magna, cuestión que no es cosa de su competencia. Se resbala y desconoce que primero tiene que tener permiso del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías de Cádiz, el cual debe de ser pedido por las Hermandades y Cofradías de Puerto Real. Solo entonces corresponderá al Ayuntamiento ayudar y colaborar para la realización de un acto de ese calibre”.

“Tercero, veo que se le ha olvidado preguntar cuántos gastos en flores, ceras y bandas, por nombrar las partidas más importantes, ya se han abonado o se tendrán que abonar. ¿Se ha preguntado si alguna Hermandad, por este hecho imprevisible, puede quedar en una situación económica muy preocupante?”.

Vicente Fernández ha criticado la gestión por parte del Ayuntamiento de Puerto Real, ya que “es el único Ayuntamiento de la Bahía que no goza de ningún convenio firmado con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y que por supuesto no ayuda de ninguna de la maneras a uno de los grandes emblemas tanto históricos como artísticos de nuestra ciudad”. En este sentido, el presidente del Partido Popular se refiere a “la dejadez del gobierno local para con las hermandades y cofradías de la villa, provocando esto que una fiesta de interés turístico andaluz no posea los recursos suficientes para llevar a cabo la celebración de una de nuestras grandes fiestas, la Semana Santa”.

“Mientras, Cádiz aporta a sus hermandades 120.000 euros más los palcos y sillas de la carrera oficial, y ha prometido ayudas extras por esta desgracia. San Fernando aporta 1000 euros por hermandades más los palcos y sillas de la carrera oficial y también prometió ayudas extras. Chiclana aporta 22.000 euros más las sillas y palcos de la carrera oficial y El Puerto de Santa María 6.000 euros más 400 para cada hermandad, yo le preguntaría, ¿qué piensa hacer el Ayuntamiento para ayudar realmente a las Hermandades y Cofradías para que sigan realizando su labor? ¿Alguna ayuda económica o de otro tipo?”, cuestiona el presidente popular.

“Las hermandades y cofradías puertorealeñas durante todo el año realizan una labor callada y silenciosa, que muchos no ven: en temas sociales, en temas de juventud, de ocio, etc. La Semana Santa de Puerto Real no es solo un evento religioso y turístico, sino que también forma parte de una de las señas de identidad más importantes de nuestra ciudad, por lo que hay que prestarle la atención necesaria para evitar su desaparición en un futuro”.

FUENTE: PP Puerto Real

