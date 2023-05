Vicente Fernández (PP): “Desde la Alcaldía podré solucionar muchos más problemas”

Vicente Fernández, Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Puerto Real, atiende a Puerto Real Hoy en vísperas de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo en la localidad. Esta será la segunda vez que el Popular, presidente de su partido en la localidad, intente llegar a la Alcaldía, tras quedarse a un puñado de votos de devolver a los populares a la Corporación.

PRH: Muchas gracias Sr. Fernández por atender a Puerto Real Hoy. La primera de las preguntas es obligada. ¿Cómo se encuentra Vicente Fernández tras los cuatro años en la oposición del PP sin formar parte de la Corporación Municipal?

Vicente Fernández: Pletórico. Imagínate a un corredor de maratón que, por fin, ve la meta. Han sido cuatro años de trabajo, renovando totalmente el partido y realizando una oposición desde la calle. Al estar fuera del Ayuntamiento, al principio, la única información era la de los medios de comunicación, dado que si pedíamos información, la contestación se moría en los cajones. Luego pasamos, a contactar con los vecinos y vecinas de la calle, acudíamos a los problemas, escuchábamos, aconsejábamos e incluso alguna vez, humildemente, hemos solucionado algún problema cuando eran competencia de la Junta de Andalucía. Ha sido un trabajo de voluntariado social, al final ya los vecinos me buscaban, ojalá pudiéramos haber solucionado muchos más problemas, pero las situaciones, en su mayoría, son difíciles. Esto me anima en este sprint final a luchar a tope, pues desde la alcaldía se pueden solucionar muchos más problemas.

PRH: Han sido cuatro años marcados por la pandemia, evidentemente. ¿Qué balance hace de manera general del funcionamiento del Ayuntamiento visto desde la oposición?

VF: Siempre hay problemas, cuando no hay crisis económica, es política, sequía o pandemia. No hay escusa, se está para asumir las responsabilidades y las dificultades. La política es voluntaria, el que quiera estar tranquilo que se quede en su casa viendo en la tele un partido de futbol. El Ayuntamiento ha padecido una etapa de inercia, como si no hubiera ilusión ni esperanza. Ha faltado una alcaldesa con personalidad que hubiera dado un aire nuevo fuera y dentro del Ayuntamiento, por desgracia para Puerto Real no lo ha habido. En el último año, en los últimos meses, ha reaccionado la alcaldesa, ha empezado a asfaltar calles, entrar Puerto Real en Redes de Ciudades del Ministerio, etc. Veía se acercaban las elecciones, mientras tanto, se olvidó de la limpieza, de los jardines, de las infraestructuras deportivas, de construir una sola vivienda social, etc. El Equipo de Gobierno PSOE-AXSÏ, han sido los culpables de esta legislatura.

PRH: Vicente Fernández llega con una lista formada por miembros únicamente del PP, renovada y con caras nuevas. Miembros con experiencia, como Ramón Sánchez y otros nuevos. ¿Qué nos puede contar de su construcción?.

VF: Creo que he cumplido el objetivo que me había trazado. La lista electoral que presento, es abierta, pues pienso firmemente que en unas elecciones municipales los principios que deben de regir son los de ciudadanos que estén dispuestos a prestar un servicio público y a luchar por el bien general, en este caso de Puerto Real. Presento a un partido nuevo, donde hay militantes antiguos, los menos, pero sobre todo vecinos y vecinos de diversos ámbitos de nuestra ciudad, incorporando además a la juventud. Esto había que completarlo con independientes, que vengan a aportar experiencias diferentes. Así, la incorporación de un economista y de un abogado dan solvencia a la hora de gestionar. Ramón me ha costado que viniera, pero mi amistad lo ha conseguido, aporta una trayectoria larga e incansable, no solo en la política, sino también, en la faceta del voluntariado, en asociaciones sociales con los más desfavorecidos y excluidos.

PRH: Ha pasado usted estos últimos cuatro años en una oposición donde siempre ha estado pendiente de la ciudad, sin estar en el Pleno de forma electa. ¿En qué estado ve Puerto Real tras estos cuatro años?

VF: Siento decirlo, veo a Puerto Real parado, Hay diseminados y barriadas sintiéndose discriminadas. Veo como en las localidades de nuestro entorno, hay proyectos y progresan, y aquí nada, lo más destacado es Airbus que se fue, esperemos que se ponga pronto en marcha un proyecto que amortigüe la perdida. No ha sido la única empresa que se ha ido incluso habiendo nacido aquí se marcho a localidades cercanas.. La señora Amaya no se inmuta. No se puede hacer política tras una pancarta, sino en los despachos, donde de verdad se consiguen las cosas. La Señora Amaya, ¿qué ha conseguido de inversión económica del Gobierno de Pedro Sánchez para Puerto Real?, nada. Su máximo interés ha sido por la adquisición de los terrenos de Delphy por el Cádiz CF, un proyecto con muchas incognitas, qué cuando se realice será en otra zona de Puerto Real. Espero que por lo menos el Cádiz CF, tenga el detalle con ella de nombrarla directiva cuando deje de ser alcaldesa.

PRH: Centrándonos ya en las Elecciones del 28 de Mayo. ¿A qué aspira el PP en estos comicios? ¿Cree que, tras dos legislaturas, el PP volverá a ocupar un asiento en la Corporación? -en 2019 se quedó a 20 escaños-.

VF: El día 28 de mayo, hablan los vecinos y vecinas. Me presentó como cualquier corredor de fondo, para ganar, para ser alcalde y estoy preparado para ello. Estoy seguro de que en esta nueva legislatura tendremos un grupo amplio. Se acabaron muchos clichés, Juanma Moreno ya ganó en las pasadas elecciones autonómicas, ganó el PP. Que hablen los vecinos y vecinas.

PRH: ¿Qué se podría haber hecho más en Puerto Real en estos cuatro años?.

VF: Muchas cosas, desde vivienda sociales, ni una, a mantener la limpieza, no haber dejado en desuso instalaciones deportivas y no haber dejado que se sienta excluidos los habitantes de Río San Pedro, por estar abandonados, u otros sin agua corriente en pleno siglo XXI.

PRH: ¿Qué destacaría de su programa electoral de cara a estas elecciones?

VF: Cercanía, si estoy demostrando cercanía con todo el que se me acerca, después de las elecciones lo vamos a seguir haciendo. El ciudadano tiene el derecho a que por lo menos se le escuche. Tengo un menú, que he dirigido recordando mis tiempos de Director de la Escuela de Hostelería de Jerez, que es el programa, con ideas reales, claras y asumibles en cuatro años, trabajando y trabajando. Dejaremos a Puerto Real de dulce,

PRH: Una pregunta obligada. ¿Líneas rojas en cuanto a pactos para después del 28 de Mayo?

VF: Hablaré con todos y todas antes y después del 28 de mayo, excepción es la Señora que ha liderado el equipo de Gobierno del PSOE-AXSI, pero no ha sido capaz de ni de dirigirlo ni de coordinarlo.

PRH: Por último, un mensaje a los puertorrealeños de cara a la campaña y al 28 de Mayo.

VF: El 28 de mayo, decidimos todos el futuro de nuestra ciudad, El que sea la ciudad centro de la Bahía de Cádiz o el vagón de cola de la comarca. Es nuestra ciudad, te corresponde hablar, es necesario un aire nuevo que tenemos que hacer entre todos. Vicente es un vecino como tú, que quiere que sus hijos, tengan un buen trabajo de calidad aquí, que puedan tener su vivienda y que puedan tener sus hijos en Puerto Real.