Vicente Fernández (PP): “Ayuntamiento de escaparate, Ayuntamiento sin gestión”

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, ha manifestado que no le gusta “nada criticar continuamente a la Señora Amaya pero, por desgracia, el tiempo y la realidad me da la razón en la inmensa mayoría de las veces que denuncio”.

“La línea de trabajo político de la alcaldesa está muy clara, tiene priorizada la imagen, mucha pancarta, mucho cartel, mucha foto y mucha red, con ese objetivo intenta tratar de parchear la realidad de la localidad que pierde el tiempo adormecida, narcotizada. A mí me rebela, me indigna, unas veces y otras me entristece, ver el potencial tan grande de Puerto Real y apreciar cómo no solo se desaprovecha, sino cómo la localidad va para atrás. La culpa no es el Covid, que ha sido una catástrofe social, pero que no debe valer para esconderse detrás de él como justificación a ningún cargo público de su gestión”.

“Un vecino me comentó lo que voy a denunciar, la situación de dos edificios municipales en pleno centro de nuestra localidad, en las calles de la Plaza y Ancha, completamente abandonado. Acompaño fotos a esta denuncia, cualquier ciudadano puede comprobar la veracidad de la misma acercándose a esas calles. Estoy hablando de dos edificios públicos que por su localización en el centro tiene un gran valor, parte del patrimonio municipal, siendo un crimen su abandono y su deterioro. Por un lado por el uso público que puede dar y no se presta, por otro por el deterioro, y además hay otra alternativa, si se quiere es venderlo para con su valor aligerar la deuda del Ayuntamiento o también alquilarlo, pero dejarlo en abandono es una pérdida de valor y un peligro por seguridad, como ocurre en todo edificio abandonado y cuya responsabilidad única es del Equipo de Gobierno”, afirma Fernández.

“La solución dada por la Señora Amaya es muy sencilla para ambos edificios municipales: poner dos grande carteles que cubren toda la fachada. Solución de chiste, es como el que barre y empuja la suciedad debajo de la alfombra o del sofá”.

“Los carteles tienen su lema, Puerto Real, mejorando día a día y El Futuro empieza hoy. No sé si tomarlo a guasa, es poner un cartelón para que no se vea la dejadez, el deterioro y la mierda que acumula detrás, y ¿este es el futuro qué nos espera?, carteles y pancartas. Esto además de una demostración de la gestión que se lleva por la alcaldesa, es una muestra de lo que ha hecho en dos años y de lo que probablemente nos espera los casi dos años que nos quedan con la señora Amaya”.

El dirigente concluyó añadiendo que “a la política municipal entiendo yo que un político viene a prestar un servicio público para transformar la localidad según su modelo de ciudad, lo que piensa lo que debería ser, para que todo vaya avanzando en la vida del día a día de los vecinos y vecinas, mejorando su calidad de vida. No creo que a nadie se le ocurre en su casa esconder la basura debajo de un mueble, tapar una grieta con un cuadro o meter los zapatos en el horno y las camisas en el frigorífico. Pues algo similar se hace en la gestión municipal, esa es la voluntad política que tiene. Espero que la Señora Amaya oiga y sepa corregir su gestión pues en ello nos va mucho a todos los puertorealeños”.

FUENTE: PP Puerto Real

