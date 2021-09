Vicente Fernández: “El PSOE de Elena Amaya no apuesta por la industria de la Bahía de Cádiz”

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real ha querido mostrar su “indignación cuando se vuelve a reiterar la historia del sector industrial de la Bahía de Cádiz y en concreto en su núcleo central, que es el término municipal de Puerto Real”.

“La lista de pérdida de empleos se sucede, la última es la de Alestis. Siempre, si hay varias factorías, la de aquí es la que se cierra, si se reducen plantillas, el mayor número de aquí. ¿Por qué se produce esto?, ¿dónde está esa alcaldesa?”.

“Espero que la señora Amaya, ex diputada provincial, se haya enterado de que su Grupo Político del Partido Socialista Obrero Español de la Diputación Provincial de Cádiz votaron en contra, en el pasado Pleno Ordinario del miércoles, de que se rechazara que desaparezcan los fondos de reindustrialización de la Bahía de Cádiz. Es curioso que el gobierno del PSOE de Madrid de Pedro Sánchez nos quite fondos como si nos sobraran en la industria, mostrando su sentido de la igualdad entre las diversas zonas de España. No me sorprende, pues ya apoyaba a la factoría de Getafe de Airbus mientras ponía una cruz a la hermana de Puerto Real. Lo más doloroso es ver como los diputados provinciales del PSOE, sin rubor alguno, no les importe que se retiren fondos para la industria de aquí, mientras que Pedro Sánchez se sienta con el gobierno de los catalanes para darle más dinero”, señala el popular.

Vicente Fernández añade “mientras tanto la señora Amaya, que fue desplazada de la Diputación cuando consiguió la coalición para ser alcaldesa -manteniendo eso sí el mismo sueldo de Diputada ahora pagado por el Ayuntamiento al considerarlo su trabajo anterior- no defiende los intereses de Puerto Real. Señora, se reúne usted con el comité de empresa de Alestis y también sale usted por la vía de Tarifa al decirles a los trabajadores que va a hablar con la SEPI, que solo cuenta con algo menos del 25% de la empresa. No señora no, basta ya de mentir, hable usted con el gobierno. Señora Amaya, usted se pliega a Pedro Sánchez, no protesta en Madrid y seguro que ni ha protestado a su amiga y compañera, la presidenta de la Diputación, la Señora Irene García. Apostaría que ni siquiera le ha hecho una llamada telefónica. Está claro que defiende su sillón, no enfadar a nadie para ser la candidata dentro de un año y medio, por esto, no defiende los intereses reales de Puerto Real”.

“Tenemos que apostar por reindustrializar fuertemente Puerto Real y toda la Bahía de Cádiz. Hay que pedir fondos de todos lados y buscar nuevos inversores, porque esto es fomentar trabajo de calidad, eso es crear objetivos y esperanzas a nuestros jóvenes de que puedan tener un buen trabajo, eso es darle ilusión por especializarse y evitar tantos ninis. Eso es transformar nuestra sociedad, porque tenemos capacidad tanto en personal como estructuras y muchos creemos en ello. Lo digo esto desde fuera del Ayuntamiento, pero si entro en la próxima legislatura entraré para defender los intereses de Puerto Real, posiblemente ya estaré jubilado y para mí Puerto Real será lo exclusivo, por encima de mi partido, al que quiero y respeto. Entre todos tenemos que cambiar la política para mejorarla por los ciudadanos y ciudadanas”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

