Vicente Fernández: “El PP impulsó el Parque de Bomberos en Puerto Real mientras la Confluencia se abstuvo”

El portavoz municipal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha valorado positivamente el acuerdo municipal para la cesión de una parcela en la zona de El Almendral con el objetivo de avanzar en la construcción del nuevo Parque de Bomberos en el casco urbano de la localidad.

Fernández ha señalado que este paso responde a una reivindicación histórica defendida por el Partido Popular en Puerto Real durante los últimos años. En este sentido, ha recordado que la formación viene reclamando de manera continuada la ubicación del parque dentro del núcleo urbano, al considerarlo una infraestructura clave para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Era y sigue siendo una necesidad imperiosa traer esta infraestructura al casco urbano de nuestra población”, ha afirmado el portavoz popular, subrayando que Puerto Real “lleva demasiado tiempo esperando un parque de bomberos en condiciones, bien ubicado y que garantice una respuesta rápida y eficaz”.

El PP reivindica su papel como impulsor del proyecto

Según ha explicado Fernández, el avance actual es fruto del trabajo desarrollado por el Partido Popular tanto en el Pleno municipal como fuera de él. Ha recordado que su grupo defendió esta necesidad mediante una moción presentada hace dos años y que desde entonces ha mantenido esta reivindicación de forma constante.

En este contexto, el portavoz del PP ha lamentado que, cuando se debatió esta propuesta en sede plenaria, la Confluencia de Izquierdas optara por la abstención. “Nosotros no dudamos en posicionarnos a favor de la llegada del Parque de Bomberos al casco urbano porque entendemos que es lo que necesita Puerto Real”, ha señalado.

Relación con el Consorcio Provincial de Bomberos

Fernández ha destacado también el trabajo realizado en coordinación con el Consorcio Provincial de Bomberos y con los profesionales del servicio, insistiendo en la importancia de mantener una colaboración fluida entre administraciones para que el proyecto pueda desarrollarse sin obstáculos.

En este sentido, ha reclamado al equipo de gobierno municipal, encabezado por Aurora Salvador, “lealtad institucional” con el Consorcio, así como una tramitación rigurosa y ordenada que evite retrasos innecesarios. Fernández ha advertido de que el municipio no puede permitirse más demoras en una infraestructura que considera esencial.

Una infraestructura estratégica para Puerto Real

El portavoz popular ha recordado que el futuro Parque de Bomberos permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad en todo el término municipal, incluyendo barrios, urbanizaciones y zonas industriales. A su juicio, se trata de una actuación necesaria para dotar a Puerto Real de infraestructuras acordes a su población y a sus necesidades reales en materia de servicios públicos.