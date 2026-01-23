Puerto Real impulsa la movilidad sostenible y la conciencia ecológica en el Día Mundial de la Educación Ambiental

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, que se conmemora cada 26 de enero, el Ayuntamiento de Puerto Real ha lanzado una propuesta dirigida a la comunidad escolar: acudir el próximo lunes en bicicleta a los centros educativos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Esta iniciativa busca fomentar hábitos de movilidad sostenible entre los más jóvenes y reforzar la sensibilización sobre la protección del entorno.

En esta línea, el Ayuntamiento —a través de la delegación de Infraestructuras, dirigida por el concejal Antonio Gil— ha llevado a cabo en los últimos días la instalación de nuevos aparcabicis en diferentes colegios e institutos de la localidad. Con esta actuación se da respuesta a la demanda de espacios seguros para el estacionamiento de bicicletas y se facilita que el alumnado pueda desplazarse de forma saludable y respetuosa con el medio ambiente. En los próximos días se instalarán más en otras localizaciones del municipio.

En Puerto Real la educación ambiental no se queda en un solo día y muestra de ello son las múltiples actividades que se desarrollan a lo largo del curso escolar con el alumnado puertorrealeño dentro de la Oferta Educativa Municipal. Dentro de ella encontramos un apartado, ‘Cuidemos nuestro entorno’, en el que se ofrecen distintas propuestas dirigidas a diferentes edades y adaptadas a las capacidades e intereses del alumnado.

PUBLICIDAD

«Es una apuesta firme y continua de este Ayuntamiento para que nuestros niños y niñas crezcan con valores de sostenibilidad, entendiendo que cada gesto cuenta y que todos y todas somos parte esencial del cuidado del planeta», añadió Gil.

Entre las propuestas recogidas en dicha oferta relacionadas con la educación ambiental, realizadas por personal municipal con la colaboración de GEN, Agaden y El pulmón de la Bahía, se encuentran:

Vente a Las Canteras, una actividad de acercamiento a este espacio natural.

Huerto Real, donde el alumnado aprende sobre agricultura ecológica y sostenibilidad.

Escritos sobre el árbol, una iniciativa literaria y ambiental.

Mis amigos los murciélagos, para conocer la importancia de esta especie en los ecosistemas.

Reforestando nuestros pinares, actividad práctica de repoblación forestal.

Cuaderno de campo, para la observación directa de la flora y fauna local.

Visitas al vivero municipal, donde se muestra el proceso de cultivo y cuidado de plantas.

Va de árboles (novedad).

Erre que Erre en busca de una economía circular (novedad).

Conoce al chorlitejo patinegro (novedad).

Por una costa con marisco (novedad).

«Estas actividades demuestran que en Puerto Real apostamos por una educación ambiental real, práctica y cercana. No se trata solo de explicar conceptos, sino de vivirlos: observar, tocar, plantar, pedalear… Así es como se construye una ciudadanía comprometida con su entorno», ha señalado Gil.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la sostenibilidad y con la formación de generaciones más conscientes y responsables. La celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental se convierte, un año más, en una oportunidad para recordar la importancia de cuidar el planeta y actuar desde lo local para construir un futuro más verde.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real