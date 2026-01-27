Hasta el 1 de febrero estará abierto el plazo de presentación de obras para la elección del Cartel del Carnaval de Puerto Real 2026

La delegación municipal de Cultura y Fiestas ha hecho públicas las bases que regirán el concurso para seleccionar el Cartel Anunciador del Carnaval de Puerto Real 2026, una convocatoria abierta a todas las personas interesadas en contribuir a la difusión de estas fiestas.

El plazo para la presentación de las obras ya está abierto y finalizará el próximo 1 de febrero, pudiendo participar cualquier persona que lo desee, sin restricciones de edad o residencia.

Cada participante podrá presentar una obra original e inédita, impresa en tamaño A4 a color, que deberá entregarse en las oficinas de la Unidad Administrativa de Cultura y Fiestas, situadas en el Centro Administrativo Municipal.

Las obras deben presentarse en un sobre cerrado donde figure únicamente el título del cartel. En el interior deberán incluir:

-La reproducción del cartel con el título escrito en su reverso.

-Un sobre pequeño con el mismo título, que contendrá los datos personales del autor o autora, un breve currículo artístico, un teléfono de contacto y un correo electrónico.

En el caso de que el cartel sea de carácter fotográfico, deberá tener una calidad igual o superior a 6 MB, unas dimensiones de 320 x 450 mm y resolución de 300 ppp, estando la imagen nítida y libre de ruido o defectos (salvo que formen parte del diseño).

El tema y la técnica son totalmente libres, aunque la obra debe estar relacionada con el Carnaval en cualquiera de sus aspectos. Todos los carteles deberán incluir la leyenda: «Puerto Real. Carnaval de Puerto Real 2026», así como dejar un espacio reservado para el escudo de la Villa, que será incorporado posteriormente por el Ayuntamiento.

El cartel ganador deberá entregarse en formato electrónico, preparado para ser reproducido al menos en tamaño 100 x 70 cm.

Las bases recogen la prohibición del uso de herramientas de inteligencia artificial, incluso como complemento del proceso creativo. Para garantizar la autoría humana, cada participante deberá aportar cinco imágenes que muestren el proceso de creación: bocetos, fases de trabajo, capas, etc.

