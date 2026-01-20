Puerto Real da un paso decisivo hacia su nuevo parque de bomberos con la cesión de una parcela en El Almendral

La alcaldesa, Aurora Salvador, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará al próximo pleno ordinario la propuesta de cesión al Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz de parte de una parcela situada en el entorno de El Almendral para la construcción del nuevo parque de bomberos de Puerto Real, un avance considerado «muy necesario» por la regidora.

Durante la presentación, Salvador recordó el impacto que tuvo en la localidad el incendio de Las Canteras, un episodio que evidenció las limitaciones del actual parque de bomberos, ubicado en el polígono de Tres Caminos. «Desde aquel incendio nos dimos cuenta de que el parque estaba demasiado lejos a pesar de encontrarse en el término municipal. Ha sido una preocupación constante desde entonces», señaló.

«Hemos estudiado varias ubicaciones y por fin hemos encontrado un espacio idóneo, avalado por los técnicos por su cobertura y rapidez de acceso, ganando alrededor de diez minutos para llegar a cualquier punto del municipio».

La parcela propuesta, con unos 5.000 metros cuadrados, se encuentra en la zona de El Almendral, entre las calles José Saramago, Vicente Aleixandre y Gabriel García Márquez. Una vez resueltos los trámites urbanísticos necesarios, el Ayuntamiento ha anunciado oficialmente la iniciativa.

El presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, José Ortiz, agradeció al Ayuntamiento su disposición destacando la relevancia del acuerdo. «Hoy damos un paso muy importante para construir un nuevo parque de bomberos dentro del núcleo urbano de Puerto Real entendiendo desde ambas instituciones que lo lógico era dotar a la ciudad de un parque más cercano, que redujera los tiempos de respuesta y permitiera llegar antes a cualquier incidente».

Asimismo, recordó que las estadísticas operativas y la experiencia reciente avalan la necesidad de esta nueva infraestructura, «este paso es fruto de un trabajo coordinado y serio entre dos instituciones. Era un proyecto del que se hablaba desde hace años y que ahora por fin verá la luz».

El presidente detalló que, una vez aprobada la cesión en el pleno municipal, el Consorcio la aceptará en junta general y procederá a licitar la redacción del proyecto y la posterior construcción del parque. La obra contará con financiación íntegra del Consorcio y se ajustará a los estándares más modernos ya implantados en otros parques provinciales.

Sobre el futuro del parque de Tres Caminos, Ortiz aclaró que se trata de una instalación propiedad del Consorcio, «la intención es vender esos suelos cuando se construya el nuevo parque, pero quiero dejar claro que no es necesario venderlo para financiar esta nueva infraestructura».

Durante el acto, también se ha presentado formalmente al nuevo jefe del parque de Bomberos de Puerto Real (compartido con Conil), Antonio Ramos, quien ya ejerce en funciones y tomará posesión en los próximos días.

Tras darle la bienvenida, la alcaldesa quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a los profesionales del cuerpo señalando que «el Consorcio de Bomberos siempre ha estado ahí, apoyando a Puerto Real en todas sus emergencias. Tras tragedias como el incendio de Las Canteras. Para esta ciudad son parte de nuestro municipio, gente que salva vidas y que nos salvó. Esa es la sensación que tengo cada vez que los veo», finalizó.

Con la futura aprobación en el pleno, Puerto Real encaminará definitivamente la construcción de un parque de bomberos más cercano, moderno y adaptado a las necesidades reales del municipio.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real