16.2 C
Puerto Real
jueves, 12 febrero, 2026
spot_img
InicioCulturaCarnaval

El pregonero del Carnaval 2026, José Ramón de Castro ‘Ramoni’, es recibido en el Ayuntamiento de Puerto Real

Redacción
By Redacción
0
5

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha recibido en la Casa Consistorial al pregonero del Carnaval 2026, José Ramón de Castro ‘Ramoni’.

En el encuentro, en el que también ha participado la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, se ha compartido la ilusión por la cita carnavalesca y los preparativos del pregón que abrirá oficialmente la fiesta en la localidad.

‘Ramoni’ cuenta con una reconocida trayectoria en el mundo del Carnaval, donde comenzó a participar con tan solo diez años, en la agrupación infantil ‘Sueños de infancia’. Desde entonces ha estado vinculado de manera constante a la fiesta, formando parte de comparsas históricas como las de Joaquín Quiñones, Juan Carlos Aragón, Antonio Martínez Ares o la portuense ‘Los majaras’. Entre otras distinciones, en 2005 recibió el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz.

Su designación como pregonero representa el reconocimiento de Puerto Real a un artista con una estrecha relación con la localidad y con numerosas amistades dentro de su carnaval. En su recuerdo tuvo palabras de cariño para quién ha denominado como su «padre carnavalesco», Juan Fernández Elena ‘Tojo’, quien recibirá este año el Antifaz de Oro a título póstumo.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El Ateneo Literario organiza las I Jornadas de Biología de la Conservación en Cádiz
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.