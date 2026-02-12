El pregonero del Carnaval 2026, José Ramón de Castro ‘Ramoni’, es recibido en el Ayuntamiento de Puerto Real

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha recibido en la Casa Consistorial al pregonero del Carnaval 2026, José Ramón de Castro ‘Ramoni’.

En el encuentro, en el que también ha participado la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, se ha compartido la ilusión por la cita carnavalesca y los preparativos del pregón que abrirá oficialmente la fiesta en la localidad.

‘Ramoni’ cuenta con una reconocida trayectoria en el mundo del Carnaval, donde comenzó a participar con tan solo diez años, en la agrupación infantil ‘Sueños de infancia’. Desde entonces ha estado vinculado de manera constante a la fiesta, formando parte de comparsas históricas como las de Joaquín Quiñones, Juan Carlos Aragón, Antonio Martínez Ares o la portuense ‘Los majaras’. Entre otras distinciones, en 2005 recibió el Antifaz de Oro del Carnaval de Cádiz.

Su designación como pregonero representa el reconocimiento de Puerto Real a un artista con una estrecha relación con la localidad y con numerosas amistades dentro de su carnaval. En su recuerdo tuvo palabras de cariño para quién ha denominado como su «padre carnavalesco», Juan Fernández Elena ‘Tojo’, quien recibirá este año el Antifaz de Oro a título póstumo.

