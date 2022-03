Verdes EQUO pide una “actuación urgente” en Las Canteras

Desde Verdes EQUO indican que “cada vez hay más pinos muertos en Las Canteras que hay que retirar, somos conscientes de que los medios del Ayuntamiento son limitados pero hay que actuar de manera urgente si no queremos que esto acabe arrasando nuestro pinar. Por eso pedimos que se reactive el convenio de gestión del pinar entre Ayuntamiento y Junta para que la administración autonómica colabore en la retirada de los pies afectados, de manera que entre ambas administraciones se ataje el problema no solo en Las Canteras sino en el resto de pinares donde se esté detectando”.

