Verdes EQUO defiende los avances de 2025 en Puerto Real en salud, medio ambiente y bienestar animal

Con el cierre del año, VERDES EQUO Puerto Real, formación integrada en el Gobierno de la Confluencia de Izquierdas, ha realizado un balance público del ejercicio 2025 centrado en las áreas municipales que gestiona dentro del Ayuntamiento de Puerto Real. La evaluación ha sido expuesta por Virginia Mena e Iván Canca, quienes han detallado los principales avances logrados durante el año.

Salud, deportes y servicios a la ciudadanía

La concejala Virginia Mena, responsable de Salud, Consumo, Cementerio, Bienestar Animal, Comercio, Turismo y Deportes, ha subrayado como uno de los hitos del año que “estamos a punto de aprobar el nuevo Plan Local de Salud de la localidad”, un documento elaborado con la participación de profesionales sanitarios, centros de salud, especialistas, técnicos de la Junta de Andalucía, personal municipal, asociaciones y 400 encuestas realizadas a vecinos y vecinas de Puerto Real.

En el ámbito sanitario, Mena ha destacado también la apertura del nuevo CTA para la atención a drogodependencias, un recurso dependiente de la Diputación de Cádiz para el que el Ayuntamiento ha cedido nuevas instalaciones, reforzando así la atención especializada en el municipio.

En materia deportiva, la edil ha señalado la instalación de nuevas gradas en las instalaciones deportivas del Río San Pedro Luis Beardo, así como la puesta en marcha de un programa gratuito de natación para el alumnado del municipio en el Complejo Municipal de Piscinas. Respecto al Pabellón Municipal, Mena ha explicado que se ha iniciado una vía de colaboración con la Diputación de Cádiz para analizar el estado del edificio y definir la mejor estrategia para su recuperación y uso ciudadano.

Además, durante 2025 se ha abordado la actualización de la ordenanza del Mercado de Abastos, cuya normativa vigente databa de 2015 y requería una adaptación a la realidad actual.

Bienestar animal y sensibilidad social

En el área de Bienestar Animal, Virginia Mena ha puesto en valor la ampliación en 3.000 euros de la campaña CER (captura, esterilización y retorno) para el control de colonias felinas, así como la entrega por primera vez de pienso para la alimentación de gatos ferales, una demanda histórica de las personas voluntarias que hasta ahora asumían estos gastos.

También ha destacado la creación del Protocolo Haru, en colaboración con la empresa Cemabasa, que introduce medidas de sensibilidad para que los animales de compañía puedan despedirse de sus propietarios en las instalaciones del Cementerio Municipal.

Medio ambiente y limpieza: un plan sin precedentes

Por su parte, Iván Canca, concejal de Medio Ambiente y Movilidad, ha señalado como principal actuación el mayor plan de limpieza extraordinario realizado hasta la fecha en Puerto Real, con una inversión cercana a los 330.000 euros, triplicando el importe de anteriores actuaciones ejecutadas por la empresa municipal GEN.

Canca ha explicado que durante 2025 se han sentado las bases para un cambio profundo en la gestión de residuos, con la recepción del primer lote de 75 contenedores marrones destinados a la recogida de materia orgánica, cuya implantación comenzará el próximo año. Estos nuevos contenedores contarán con cierre electrónico, lo que permitirá en el futuro ajustar la tarifa de residuos en función del grado de participación ciudadana, avanzando hacia un sistema más justo.

Asimismo, el edil verde ha destacado el impulso al Plan de Cambio Climático y la reactivación de la Asamblea Ciudadana por el Clima, con la participación de colectivos comprometidos del municipio.

Movilidad y espacios más accesibles

En materia de movilidad, Iván Canca ha resaltado la rehabilitación de la Plaza de Jesús y la calle Soledad, transformando un espacio anteriormente hostil para peatones y personas con movilidad reducida en un entorno más accesible y amable. También ha explicado la revisión del modelo de plazas de movilidad reducida, apostando por plazas públicas de uso compartido frente a la proliferación de autorizaciones privadas que habían generado descontrol y mal uso.

Por último, el concejal ha anunciado la contratación de estudios técnicos para analizar la red de carriles bici del municipio y para desarrollar proyectos de urbanismo táctico destinados a pacificar entornos escolares, trabajos que se darán a conocer próximamente y que permitirán a Puerto Real anticiparse a futuras convocatorias de subvenciones.

Con este balance, VERDES EQUO Puerto Real defiende que «2025 ha sido un año de avances estructurales, sentando las bases para mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la cohesión social en el municipio».