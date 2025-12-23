La Junta de Andalucía adquiere la Residencia de Estudiantes «Bahía»

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para asegurar el servicio de alojamiento y manutención del alumnado de la Residencia Escolar Las Canteras, en Puerto Real. Tras un análisis técnico y económico exhaustivo, el Ejecutivo autonómico ha optado por la adquisición directa de un nuevo complejo residencial, una decisión que pone fin a la situación de excepcionalidad que arrastraba el centro desde 2023.

La Junta ha formalizado la compra de 23 viviendas unifamiliares adosadas por un importe de 3.275.000 euros, una operación que permitirá ofrecer una solución estable, segura y eficiente para el alumnado que depende de este recurso educativo. A esta cuantía se suma una inversión adicional cercana a los 400.000 euros destinada a las obras de adecuación del inmueble, lo que eleva la inversión total hasta casi 3,7 millones de euros.

Un proyecto más ágil y eficiente que otras alternativas

Según los informes elaborados por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), la rehabilitación integral de la antigua sede habría supuesto un coste aproximado de 5,5 millones de euros, mientras que la construcción de una nueva residencia desde cero se habría elevado hasta los 10 millones de euros. Frente a estos escenarios, la compra del nuevo complejo —formalizada el 5 de diciembre de 2025— representa un ahorro significativo de recursos públicos, además de una mayor rapidez en los plazos de ejecución.

El nuevo recinto contará con capacidad para al menos 126 residentes y dispone de espacios adecuados para su adaptación a los usos propios de una residencia escolar. Las actuaciones previstas incluyen la redistribución de espacios en la planta semisótano, la dotación de nuevas instalaciones, mejoras en accesibilidad y la incorporación de sistemas de protección contra incendios y evacuación, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente.

Apertura prevista para el curso 2026-2027

La Consejería estima que la nueva sede de la Residencia Escolar Las Canteras pueda entrar en funcionamiento en el curso escolar 2026-2027, consolidando una solución definitiva tras varios años de medidas provisionales. Con esta actuación, el Gobierno andaluz subraya su compromiso con la equidad educativa, asegurando que el alumnado que reside lejos de su domicilio o se encuentra en situaciones familiares especiales disponga de instalaciones dignas, modernas y seguras.

Antecedentes y continuidad del servicio

Cabe recordar que en julio de 2023, durante las obras de reforma del IES Virgen del Carmen, se detectaron deficiencias graves en el forjado de la planta baja de la antigua residencia. Los informes técnicos concluyeron que el edificio no reunía las condiciones de seguridad necesarias, obligando a la Junta a cerrar el inmueble y buscar soluciones alternativas para no interrumpir el servicio.

Para garantizar la continuidad del alojamiento y la manutención del alumnado durante los cursos 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026, la Junta de Andalucía ha destinado 2,77 millones de euros a contratos de servicios externos, asegurando que ningún estudiante se viera perjudicado por el cierre de la antigua sede.

Las residencias escolares forman parte de una red de centros públicos esenciales para estudiantes que cursan sus estudios fuera de su localidad por razones socioeconómicas, procedencia de núcleos rurales diseminados u otras circunstancias que dificultan su permanencia en el sistema educativo. Este servicio compensador e integrador refuerza el acceso, el bienestar y la continuidad educativa, pilares fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en Andalucía.