Puerto Real celebra dos actos cofrades en mitad de la Navidad

Puerto Real será escenario este fin de semana de dos citas destacadas para la juventud cofrade de la Bahía de Cádiz, claramente diferenciadas por días y contenidos. El viernes se celebrará el III Encuentro de Jóvenes Cofrades de la Bahía de Cádiz, mientras que el sábado tendrá lugar, de manera independiente, el VII Pregón de la Juventud Cofrade.

III Encuentro de Jóvenes Cofrades de la Bahía de Cádiz

El viernes 26, Puerto Real acogerá el III Encuentro de Jóvenes Cofrades de la Bahía de Cádiz, una jornada centrada en la convivencia, la formación y la vivencia de la fe entre jóvenes de distintas hermandades de la Bahía.

La jornada dará comienzo con la misa del Encuentro Diocesano, que se celebrará a las 10:00 horas y estará presidida por el Obispo administrador diocesano, Mons. Ramón Darío Valdivia Giménez. A lo largo del día, los participantes compartirán distintos momentos de encuentro y reflexión, reforzando los lazos entre jóvenes cofrades y fomentando su implicación activa en la vida de las hermandades.

VII Pregón de la Juventud Cofrade

Ya en la jornada del sábado 27, se celebrará el VII Pregón de la Juventud Cofrade, que tendrá lugar tras la Eucaristía de las 11:00 horas en la parroquia de San Benito Abad. El pregón estará a cargo de D. Esteban López Álvarez, quien ofrecerá una reflexión en clave juvenil y cofrade, subrayando el compromiso cristiano de los jóvenes dentro de las hermandades.

Con estas dos convocatorias, Puerto Real se consolida como referente para la juventud cofrade de la Bahía de Cádiz, acogiendo espacios diferenciados de encuentro y proclamación que refuerzan el presente y el futuro de las hermandades.