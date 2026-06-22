Vecinos del Río San Pedro se movilizan para evitar el cierre de Correos

La barriada de Río San Pedro ha iniciado una campaña de movilización para impedir el cierre de su oficina de Correos y la posible desaparición del código postal 11519, una medida que los vecinos consideran un duro golpe para los servicios públicos y para la propia identidad del barrio.

El pasado viernes, decenas de residentes se concentraron a las puertas de la oficina postal para mostrar su rechazo a una decisión que, según denuncian, afectaría especialmente a personas mayores, autónomos y familias que utilizan diariamente este servicio y que tendrían que desplazarse hasta Puerto Real para realizar trámites básicos.

Los convocantes sostienen que la oficina presta un servicio esencial para la barriada y rechazan los argumentos económicos que justificarían su cierre. En este sentido, recuerdan las declaraciones de Ricardo, vecino del Río San Pedro y ex trabajador de Correos durante más de tres décadas, quien asegura que «se ha demostrado con creces y con números que la oficina es rentable».

Además, destacan que el Ayuntamiento de Puerto Real tiene cedido el local a Correos sin coste alguno, por lo que consideran que los gastos de funcionamiento no pueden ser utilizados como argumento para eliminar este servicio.

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El 11519, mucho más que un código postal

Más allá de la pérdida de la oficina, los vecinos -especialmente algunos que quieren la independencia de Puerto Real y anexión a Cádiz- muestran una especial preocupación por la desaparición del código postal propio del barrio, el 11519, una referencia que consideran parte fundamental de la historia y personalidad del Río San Pedro.

«Nos quieren quitar todo. Las cosas por las que los primeros vecinos lucharon en los inicios de la barriada. Ahora quieren llevarse Correos y con ello nuestro 11519. Parte de nuestra identidad. El 11519 no es solo un código postal, es Río San Pedro», señalan desde la organización de las protestas.

Para muchos residentes, este número se ha convertido con el paso de los años en un símbolo de pertenencia y de reconocimiento de una barriada que siempre ha reivindicado su singularidad dentro del municipio.

Próxima parada: el Pleno del Ayuntamiento

La movilización continuará el próximo jueves con la asistencia de vecinos al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Puerto Real, donde trasladarán a los grupos políticos la necesidad de defender la continuidad del servicio postal y mantener el código postal propio de la barriada.

Los organizadores han agradecido públicamente el respaldo mostrado por colectivos sociales, asociaciones vecinales y representantes políticos de distintas formaciones, así como el apoyo expresado por la alcaldesa de Puerto Real.

Bajo el lema «La oficina de Correos de Río San Pedro no se cierra», los vecinos hacen un llamamiento a la unidad y a la participación ciudadana para evitar lo que consideran una pérdida irreparable para el barrio.

«Quedarse en casa ya no vale. Los comentarios en redes sociales no salvan las oficinas. La gente en la calle sí», afirman desde la plataforma vecinal.

Los promotores de la iniciativa continúan recogiendo apoyos y animan a todos los usuarios del servicio postal, independientemente de la frecuencia con la que lo utilicen, a sumarse a las movilizaciones previstas en las próximas semanas.