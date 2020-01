EQUO Verdes Puerto Real ha querido” valorar positivamente” la cancelación anticipada del fraccionamiento de la deuda con la tesorería general de la Seguridad Social anunciado el viernes por el concejal de Hacienda, que supondrá un ahorro en intereses de 165.000€ a las arcas municipales.

Vanessa Huerta, nueva portavoz de la formación verde, explica que “en EQUO no tenemos problemas en reconocer una medida acertada. Muy al contrario de lo que ocurre con el actual gobierno, que no es capaz de reconocer lo más mínimo a sus antecesores”.

Desde EQUO Verdes manifiestan que “todo lo que suponga ahorro de intereses es una medida interesante. Eso sí, el actual Concejal de Hacienda se olvida de decir por qué el Ayuntamiento tiene ahora la buena situación de liquidez que ha permitido esta operación. Ya que es gracias a la acertada gestión de la tesorería municipal del anterior equipo de gobierno y por supuesto no van a reconocer nada”.

“Como no reconocerán que se han encontrado 350.000 más para atender los jardines, los 5 millones para gastar de la EDUSI, la bolsa de empleo funcionando en GEN, un contrato hecho para mantener los parques infantiles, los proyectos solares que están ingresando bastante dinero al Ayuntamiento, la piscina funcionando y otras muchas cuestiones que no tienen la mínima generosidad de reconocer. De sus bocas sólo sale que los anteriores no hicieron nada. Sin embargo ahí siguen, viviendo de las rentas”, añaden.

“Sirva de ejemplo significativo otra cuestión fundamental. El pago de las nóminas al personal municipal. Tanto en 2011 cuando llegó Peinado como en 2015 cuando llego Romero ambos tuvieron que dar volteretas para pagar las nóminas de los siguientes meses a su llegada. Porque en 2011 Barroso y en 2015 Peinado dejaron las arcas municipales tiritando. Sin embargo ahora en el 2019 el actual gobierno municipal se ha encontrado las nóminas aseguradas por muchos meses. Pero claro lo fácil es poner macetas con el dinero que se han encontrado y seguir diciendo que los anteriores no hicieron nada”.

FUENTE: EQUO Puerto Real

