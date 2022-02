V. Fernández (PP) critica “la defensa de la sanidad pública” de Elena Amaya

“Cada cual hace en su tiempo libre lo que le da la gana, pero ser Alcalde supone una serie de sacrificios, entre ellos de estar al pie de la ciudad, por si surge algún problema grave. No vale solamente el teléfono. Malta está a cerca de 3.500 kilómetros de Puerto Real, se podía haber ido más cerquita si necesitaba descansar y desconectar, por ejemplo a Chiclana de la Frontera o La Línea de la Concepción. La felicito, pues cuando todos los que tenemos trabajo no podemos coger vacaciones usted sí puede y le preguntaría ¿cuántos días ha pasado en el último año fuera de nuestra ciudad?”, finaliza.

“Elena Amaya ha colgado en las redes una foto de la manifestación (lo que le gusta), sé que militantes socialistas de Puerto Real estuvieron, pero ¿y ella? .Me extraña que no haya colgado una foto de ella en primer plano, como hace usualmente. Según me dijo un militante puertorrealeño, la Señora Amaya está en la Isla de Malta, una perla del mediterráneo. Supongo que estará comparando la sanidad pública maltesa y de paso visitar las playas de La Valeta”, prosigue Fernández.

Vicente Fernández explicó “salvo el PSOE, todos los partidos tienen derecho a protestar y pedir más. Mi familia y yo usamos la sanidad pública andaluza, conozco su situación y es necesario seguir invirtiendo en ella. Sé que es la idea de nuestro Presidente de Andalucía, pero hay que recordar también que en la época del PSOE, no se estudió la edad de los médicos y se sabía y se había advertido por el sector sanitario, desde hace una década el número de médicos que se jubilaban por edad era enorme, pues era una generación, muchos de la Facultad de Cádiz, que se habían incorporado a la sanidad pública en la transición y no se previó el relevo generacional natural”.

