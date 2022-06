Unidas Podemos Puerto Real critica “la incapacidad de gestión del débil gobierno de la Sra. Amaya”

El grupo municipal de Podemos e Izquierda Unida ha criticado “el afán de protagonismo de la Sra. Amaya en un nuevo caso de exponer humo como ha sido la iniciativa de pertenecer a la red de ciudades de la Ciencia y de la Innovación, que, a pesar de quedar fuera, la Sra. Amaya ha querido salir a la palestra”.

De esta forma, “la coalición progresista en Puerto Real señala las siguientes incongruencias:

-En primer lugar, la Sra. Amaya dice que la razón de quedar fuera de esta red se debe al estado económico-financiero de las arcas municipales. A Unidas Podemos nos sorprende que, sin saber aún el motivo, la Sra. Amaya se aventure a afirmar que es esa la posible causa de no haberla conseguido. No nos parece serio que la regidora hable de suposiciones y no de certezas, quizás si no es tan amplio su desconocimiento debería ser prudente y esperar la respuesta del Ministerio, ¿no han sido admitidas ciudades de la provincia que tienen un Plan de Ajuste?”.

-“En segundo lugar, muestra claramente que no se ha leído las bases para participar en esta iniciativa, pues en el artículo 13 establece los criterios de evaluación. Parece que es más importante salir en prensa que informar con fidelidad. Las claves son qué inversiones en innovación se han realizado, o cuál es el proyecto de ciudad tecnológica”.

Los criterios y puntuaciones que determinarán la concesión de la distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» para el año 2010, serán los siguientes:

a) Grado de elaboración y calidad de la candidatura (memoria, documentación, otros materiales), hasta 10 puntos.

b) Grado de concordancia de la cartera de proyectos de innovación definidos en esta orden, con la estrategia de innovación del titular de la candidatura, hasta 10 puntos.

c) Esfuerzo realizado en materia de innovación por la candidatura, medido en términos de porcentaje de presupuesto invertido en proyectos de innovación aprobados, sobre el presupuesto total del ayuntamiento, hasta 25 puntos.

d) Esfuerzo realizado en gestión de la innovación, medido en términos de porcentaje de proyectos de innovación aprobados sobre el número total de proyectos aprobados del ayuntamiento, hasta 25 puntos.

e) Premios, distinciones o menciones recibidas por la trayectoria o por contribuciones relevantes a la innovación de la entidad titular de la candidatura, hasta 5 puntos.

f) Ejemplaridad o excelencia de los proyectos innovadores presentados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, hasta 25 puntos.

-“Y, en tercer lugar, no parece, según los criterios que establece la convocatoria, que tener un campus universitario e investigadores en nuestro municipio, por sí mismo suponga una valoración positiva, por lo que la Sra. Amaya añade más suposiciones sin sentido a sus declaraciones”.

En definitiva, la coalición de Podemos e IU afirma que “la Sra. Amaya pone por encima de la gestión y de una información veraz, el salir en la prensa, ya sea con un artículo o con una foto. Es triste que, sin tener los datos, sin tener la puntuación recibida, incluso diciendo que cuando tenga esos datos se realizará una lectura crítica para preparar la siguiente candidatura, haga este tipo de declaraciones confusas y de una forma tramposa deslice que el problema son las cuentas del Ayuntamiento”.

Desde Podemos e IU en Puerto Real exigen a Amaya y a su gobierno “más trabajo y menos publicidad para tapar su fracaso en la gestión”, y afirman que “afortunadamente ya queda poco para que cambie el gobierno municipal, porque a este ya se le nota mucho la desgana y las fisuras en el equipo de gobierno, que son muy evidentes”, y recuerdan, que “no se producen avances en la Villa ni con la publicidad ni con el humo”.

FUENTE: Unidas Podemos Puerto Real

