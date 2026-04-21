El Ayuntamiento de Puerto Real intensifica los trabajos de prevención de incendios en zonas forestales

El Ayuntamiento de Puerto Real mantiene las labores de prevención de incendios en un pinar cercano al Campus de la Universidad de Cádiz, dentro del encargo de Infraestructura Verde aprobado en enero y en aplicación del Plan Municipal contra Incendios. Gracias a este contrato, se ha podido intervenir en este espacio afectado por el incendio de agosto de 2023.

La actuación se desarrolla sobre una superficie de unas cinco hectáreas, donde se han apeado más de 30 pinos, tarajes y sabinas que quedaron dañados por el fuego. También se realiza un desbroce preventivo y la apertura de dos cortafuegos que dividen el espacio en tres sectores, con el fin de reducir el riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante un posible incendio.

Los trabajos se están ejecutando de forma responsable para minimizar el impacto sobre los ecosistemas. Antes de intervenir, se han revisado nidos y madrigueras, y se están triturando los restos forestales para su reutilización en el propio terreno, una medida que también ayuda al control de plagas como el tomicus, que afecta a los pinares debilitados.

El concejal de Arbolado, Antonio Gil, señala que «desde el Ayuntamiento de Puerto Real se está trabajando de forma preventiva para evitar incendios de cara a los meses calurosos en nuestro patrimonio verde».

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real